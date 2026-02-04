Jakob Josch verstärkt zur neuen Saison erneut den SV Olympia Laxten

SV Oympia Laxten - Instagram

Der SV Olympia Laxten kann zur kommenden Saison die Rückkehr eines bekannten Gesichts vermelden. Jakob Josch wird wieder für die Erste Mannschaft auflaufen. Der 20-jährige Torhüter wechselt vom Haselünner SV zurück nach Laxten und verstärkt das Team zur neuen Spielzeit zwischen den Pfosten.

Der 20-Jährige Josch war bereits bis 2024 Teil der EmsRookies und sammelte dort wichtige sportliche Erfahrungen, die ihn bis in die Niedersachsenliga führten. Anschließend spielte er zwei Spielzeiten für den Haselünner SV, wo er seine Entwicklung weiter fortsetzte.

Nun findet der Torhüter erneut den Weg zurück nach Laxten. Mit seiner Rückkehr erhält der SV Olympia einen jungen Keeper, der den Verein kennt und trotz seines Alters bereits über Erfahrung aus höheren Spielklassen des Jugendbereiches verfügt. Zur kommenden Saison wird Josch fester Bestandteil der Ersten Mannschaft sein.