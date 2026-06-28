Jakob Göwert verstärkt Torwart-Team des TV Dinklage Neuzugang kommt aus der eigenen Jugend von NK · Heute, 20:53 Uhr · 0 Leser

– Foto: Greg Thees-Ovelgönne

Der TV Dinklage hat die durch den geplatzzten Wechsel von Linus Karkosch entstandene Lücke im Torwartteam geschlossen. Jakob Göwert wird in der kommenden Saison gemeinsam mit seinem früheren Torwarttrainer Jan Rohe das Tor des Landesligisten hüten.

Der 18-jährige Dinklager sammelte zuletzt zehn Einsätze in der Bezirksliga für die eigene A-Jugend. Dabei war sein Einsatz im Nachwuchsteam eher ungeplant, da er sich seit der C-Jugend verstärkt dem Handball gewidmet hatte.



Dennoch überzeugte Göwert den TV Dinklage schnell. Nach Angaben des Vereins stellte der junge Schlussmann in seinen ersten beiden Trainingseinheiten „eindrucksvoll unter Beweis“, dass er ein Torwart mit viel Potenzial ist.





Auch Göwert selbst blickt voller Vorfreude auf seine erste Saison im Herrenbereich. „Ich habe mich so entschieden, weil ich Bock habe, nochmal mit einer geilen Truppe im Fußball anzugreifen“, erklärt der 18-Jährige. Besonders freue er sich auf die Vorbereitung: „Am meisten freue ich mich auf die Saisonvorbereitung, da ich mich durch sie nochmal stark verbessern kann.“

Mit Jakob Göwert erhält der TV Dinklage einen jungen Torhüter, der künftig den Konkurrenzkampf auf der Torhüterposition beleben soll.