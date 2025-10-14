Jakob DIrmaier ist die sportliche Lebensversicherung des SV March – Foto: Sabrina Kroiß

Jakob Dirmaier - der Rohdiamant des SV March Der 19-Jährige hat seine Farben am Wochenende mit einem Viererpack zum ersten Saisonsieg in der Kreisklasse Regen geschossen

Bis zum vergangenen Wochenende war es ein absolut frustrierendes Halbjahr für den Kreisklassen-Rückkehrer SV March. Der Neuling musste bis zum letzten Vorrunden-Spieltag auf den ersten Saisonsieg, der aber dann ein echtes Statement werden sollte, warten. Im Derby gegen den FC Rinchnach siegte das Schlusslicht mit 9:2. Die Hoffnung auf den Ligaerhalt lebt bei dem Verein aus dem Regener Stadtgebiet wieder, wenngleich der Rückstand zu den vier punktgleichen Tabellenvordermännern immer noch stattliche sechs Zähler beträgt. Mann des Tages beim Schützenfest gegen "Klousta" war der junge Jakob Dirmaier, dem vier Treffer glückten. Mit stattlichen 27 Saisontoren hatte der 19-jährige Youngster bereits großen Anteil am Titelgewinn in der A-Klasse Regen.

"Endlich waren wir mal effektiv. Wenn man auf ein Spiel fast so viele Tore erzielt, wie zuvor auf 12 Partien, spricht das Bände"; sagt Jakob Dirmaier, der den Kantersieg aber gut einordnen kann: "Uns ist so ziemlich alles angegangen und Klousta hat einen rabenschwarzen Tag erwischt." Für das hoffnungsvolle Talent und seine Teamkollegen verlief die Spielzeit 2025/2026 bisher relativ bescheiden. Negativer Höhepunkt war der Rücktritt des erst ein paar Monate zuvor verpflichteten Coaches Armin Stadler. Mit Ex-Landesligastürmer Tobias Pointinger hat nun der Aufstiegstrainer wieder das Sagen. "Ich bin mit Armin gut klargekommen und finde, dass er ein hervorragender Trainer ist. Leider mussten wir aber in vielen Partien auf etliche Spieler verzichten, so dass es dann nicht für Erfolgserlebnisse reichte, wenngleich wir spielerisch meist gut mithalten konnten", verrät Dirmaier.





