 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Jaka Cuber Potocnik fällt bei RWE erst einmal aus.
Jaka Cuber Potocnik fällt bei RWE erst einmal aus. – Foto: Ben Knabe

Jaka Cuber Potocnik fällt bis auf Weiteres aus

3. Liga: Der 20-jährige RWE-Stürmer erlitt beim 2:1-Sieg in FC Ingolstadt eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel.

Verlinkte Inhalte

3. Liga
Ingolstadt
RW Essen
Jaka Cuber Potocnik
Jaka Cuber Potocnik

Bittere Nachricht für Jaka Cuber Potocnik: Der RWE-Stürmer, dem bei seinem Startelfdebüt für Rot-Weiss Essen am vergangenen Samstag beim FC Ingolstadt (2:1) ein starker Kopfballtreffer zur 1:0-Führung gelang, wird bis auf Weiteres verletzt ausfallen.

Absage auch für U21-Länderspiel

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
1
2

Der 20-jährige Slowene erlitt in dieser Partie, in der er in der 89. Minute ausgewechselt wurde, eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel und kann daher erstmal nicht für RWE auf Torejagd gehen.

>>> Jaka Cuber Potocnik bei FuPa

Aufgrund dessen musste der Leihspieler des Bundesligisten 1. FC Köln kurzfristig die Einladung des slowenischen Fußballverbandes absagen, der ihn für Sloweniens U21-Länderspiel in den Niederlanden an diesem Freitag eingeplant hatte.

Jaka Cuber Potocnik hat in dieser Drittligasaison für Rot-Weiss Essen bislang in fünf Einsätzen zwei Tore erzielt.

Aufrufe: 011.11.2025, 18:30 Uhr
RWEAutor