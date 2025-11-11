Jaka Cuber Potocnik fällt bis auf Weiteres aus

Bittere Nachricht für Jaka Cuber Potocnik: Der RWE-Stürmer, dem bei seinem Startelfdebüt für Rot-Weiss Essen am vergangenen Samstag beim FC Ingolstadt (2:1) ein starker Kopfballtreffer zur 1:0-Führung gelang, wird bis auf Weiteres verletzt ausfallen.

Der 20-jährige Slowene erlitt in dieser Partie, in der er in der 89. Minute ausgewechselt wurde, eine muskuläre Verletzung im rechten Oberschenkel und kann daher erstmal nicht für RWE auf Torejagd gehen.

Aufgrund dessen musste der Leihspieler des Bundesligisten 1. FC Köln kurzfristig die Einladung des slowenischen Fußballverbandes absagen, der ihn für Sloweniens U21-Länderspiel in den Niederlanden an diesem Freitag eingeplant hatte.

Jaka Cuber Potocnik hat in dieser Drittligasaison für Rot-Weiss Essen bislang in fünf Einsätzen zwei Tore erzielt.