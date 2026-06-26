Jaka Čuber Potočnik bleibt bei RWE und verlängert beim FC

Rot-Weiss Essen leiht Jaka Čuber Potočnik ein weiteres Jahr aus. – Foto: Rot-Weiss Essen

In der kommenden Drittliga-Saison 2026/27 wird Jaka Čuber Potočnik wieder für Rot-Weiss Essen auflaufen. Der Leihspieler vom 1. FC Köln, der dort gerade erst seinen Vertrag langfristig verlängert hat, wird wie auch in der abgelaufenen Spielzeit für RWE stürmen.

Anfang 2022 wechselte der gebürtige Slowene aus seiner Heimat in die U19 des 1. FC Köln. Zunächst kam er dann für die Reserve des 1. FC zum Einsatz, bevor er 2024 sein Debüt in der 2. Bundesliga für die Profis gab – eine gute Viertelstunde stand er da gegen den Karlsruher SC auf dem Platz. Schließlich war es dann im vergangenen Jahr der Wechsel zu Rot-Weiss, wo Čuber Potočnik in 19 Drittliga-Partien das Vertrauen von Uwe Koschinat bekommen hat. Folgerichtig leiht RWE den slowenischen U21-Nationalspieler für ein weiteres Jahr aus. Gleichzeitig verlängern die Rheinländer den Vertrag des Stürmers langfristig.

„Ich kann es kaum erwarten, wieder an der Hafenstraße aufzulaufen“

„Jaka hat in der vergangenen Saison bereits angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt. Er kennt den Verein, die Mannschaft und unser Umfeld bereits, sodass er keine Eingewöhnungszeit benötigen wird. Wir sind überzeugt, dass er nach seinen ersten Erfahrungen in der 3. Liga den nächsten Schritt gehen wird. Mit seiner Dynamik, seiner Abschlussstärke und seiner Variabilität wird er unserem Offensivspiel weitere Qualität verleihen. Deshalb freuen wir uns sehr, dass wir ihn erneut für Rot-Weiss Essen gewinnen konnten“, erklärt Marcus Steegmann, Direktor Profifußball bei Rot-Weiss Essen.