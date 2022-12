Jahrzehntelanges Engagement im Amateurfußball

Bereits seit über 56 Jahren ist Erich Müller aus der Vereinslandschaft im Kreis nicht mehr wegzudenken. Dabei bringt er sich nicht nur als Spieler ein, sondern hat sich auch als Funktionär einen Namen gemacht. FuPa stellt ihn und sein besonderes Engagement vor.

Erstmals in Berührung mit dem Fußball kam Müller im Jahre 1966, als er sich der C-Jugend des FSV Hilbringen angeschlossen hat. Im Jahr 1975 erfolgte dann der Wechsel zum SV Rissenthal, dessen Entwicklung er über mehrere Jahre entscheidend mitgeprägt hat. Der Höhepunkt in der Zeit als Spieler stellte die Saison 1993/94 dar, in der der SV die Meisterschaft in der Kreisliga B Merzig holte. Die Begeisterung für den Fußball ist dabei stets geblieben und sorgte dafür, dass Müller zugleich auch in der AH aktiv war und dies noch bis heute ist. Diese bildete eine Spielgemeinschaft mit dem SSV Oppen. Am Ende stand Erich Müller in über 1000 Spielen auf dem Platz und erzielte dabei fast 200 Tore. Der sportliche Erfolg sollte dabei auch in der AH stets an seiner Seite bleiben. Hier folgte unter anderem die saarländische Vizemeisterschaft mit der Ü40 der SG Honzrath. Mit dem Sohn auf dem Platz Auch wenn er mittlerweile offiziell mit dem aktiven Fußball aufgehört hat, trifft man Erich Müller nicht nur neben, sondern gelegentlich auch auf dem Platz an. Dabei kann es unter anderem auch mal zum Familienduell kommen, denn die Begeisterung für den Fußball wurde an Sohn Stefan vererbt, der Spielertrainer bei der SG Honzrath-Haustadt II ist. In der vergangenen Saison kam es am zehnten April zum Duell der SG HoHa und dem SSV Oppen II. Im Kader der Gäste stand Erich Müller, der zwar nicht zum Einsatz kam, das Spiel aber sicherlich positiv in Erinnerung behalten wird. Auch in der aktuellen Spielzeit kam es zu zwei Einsätzen in der Kreisliga A Untere Saar.

Vielfache Auszeichnungen Auch abseits des Platzes hat sich Erich Müller einen Namen gemacht, in dem er die verschiedensten Ämter übernahm, die man gar nicht alle aufzählen kann. Genannt seien zum Beispiel der Erste Vorsitzende des SV Rissenthal, die Tätigkeit als Jugendtrainer oder als Betreuer. Dieses gesellschaftliche Engagement wurde auch entsprechend gewürdigt. Im Jahr 1988 mit der Verbandsnadel in Bronze und 2006 mit der Vereinsehrennadel in Gold. Wir hoffen natürlich, dass sich Müller noch lange aktiv einbringen kann und sein Engagement eine Inspiration für andere darstellt. Die Vereine können nur durch den ehrenamtlichen Einsatz seiner Mitglieder überleben.