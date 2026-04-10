Jahrzehntelanger Leistungsträger hört im Nimstal auf

Mehr als vier Jahrzehnte ehrenamtliches Engagement, unzählige Stunden für den Verein und ein prägendes Wirken für das Dorfleben: Bei der Mitgliederversammlung des SV Messerich ist der langjährige Vorsitzende Wolfgang Fandel verabschiedet worden. Der 1960 geborene Fandel will es künftig ruhiger angehen lassen, stellte sich nicht mehr zur Wiederwahl – und hinterlässt große Fußstapfen. Als Anerkennung für seine Verdienste ernannte der SV Messerich ihn zum Ehrenvorsitzenden.
Die Nachfolge an der Vereinsspitze übernimmt Uwe Müller. Ihm zur Seite stehen Roland Klein als stellvertretender Vorsitzender sowie ein neu formiertes Vorstandsteam.