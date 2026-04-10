Jahrzehntelanger Leistungsträger hört im Nimstal auf

Fandels Weg beim SV Messerich begann Anfang der 80er-Jahre. Von 1983 bis 1989 war er zunächst Kassenwart, anschließend von 1989 bis 1995 sowie von 1997 bis 2001 Geschäftsführer. Seit 2001 stand er 25 Jahre lang an der Spitze des Vereins. Lediglich während seines Hausbaus legte er von 1995 an eine zweijährige Pause ein. Insgesamt kommt Fandel damit auf bemerkenswerte 41 Jahre Vorstandsarbeit. Hier geht's zum kompletten Artikel