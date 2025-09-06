»Jahrhunderttor« in Ergolding lenkt vom Kellerblick ab

Das untere Ende der Tabelle hätte am Samstag des 9. Spieltages eigentlich im Mittelpunkt stehen sollen. Simbach gelang es dabei, die Rote Laterne abzugeben. Auch Pfarrkirchen konnte zumindest einen Zähler sammeln. Zudem gab es ein spektakuläres Spiel beim FC-DJK Simbach und ein siegreiches Ergolding. Dort, im Landkreis Landshut, wurde aber auch die Schlagzeile des Tages produziert: Sallachs Florinel Strungariu erzielte nämlich ein Tor, über das nicht nur FC-Trainer Michael Heckner noch lange reden wird...
Michael Heckner (Trainer, Ergolding): "Am Ende zwar ein Zittersieg, der aber trotzdem insgesamt verdient gewesen ist. Bereits in der ersten Halbzeit hätten wir das 3:0 drauflegen müssen. Irgendwann haben bei uns die Kräfte nachgelassen - die Folgen des Spieles am vergangenen Mittwoch. Sallach ist dann, wie es eben so ist, durch einen Standard zum Anschlusstreffer gekommen. Das 3:1 haben wir zu spät gemacht. Und dann das Jahrhundertor zum 3:2: Anstoß, ein Kopfball abgewehrt - Volley in den Winkel!"
Murat Demür (Sportvorstand, Straubing): "Eine Zusammenfassung dieser Partie ist echt schwierig. Ich probiere es dennoch: Wir hatten viel Ballbesitz, haben aber unser Spiel irgendwie nicht durchgebracht. Mit dem Ball war's ok, gegen den Ball war echt schlecht. Wir haben ganz einfache Tore bekommen. Wir waren zweimal in Führung, hätten das 4:2 machen müssen - und dann nach einem Standard und vielen Fehlerketten der Ausgleich. Normal müssen wir das Spiel gewinnen, aber wir haben zu schlecht verteidigt. Wir sind natürlich nicht zufrieden - weder mit dem Ergebnis noch mit dem Auftritt. Gerade die jungen Spieler müssen sich besser zeigen, wenn sie die Chance haben, sich zu zeigen."
Christian Allramseder (Sportlicher Leiter, Simbach): "Ein verdienter und vor allem enorm wichtiger Sieg! Nach fulimantem Start waren wir nach 12 Minuten 3:0 in Führung - da waren wir sehr, sehr effektiv. Dann machen wir aber das ein oder andere Schrittchen weniger, verteilen ein Geschenk - und der Gegner ist zurück im Spiel. Walkertshofen hat auf den 3:3-Ausgleichstreffer gedrängt. Unser Torhüter hat seinen Teil dazu beigetragen, dass kein weiteres Tor gefallen ist."
Josef Burmberger (Sportlicher Leiter, Pfarrkirchen): "Ein ansehnliches Bezirksligaspiel, in dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten. Bei beiden Mannschaften sind die Keeper, die beide mehrere Hundertprozentige vereitelt haben und jeweils bester Mann ihres Teams waren, im Mittelpunkt. In der ersten Halbzeit hatte Plattling mehr Spielanteile, in der zweiten Halbzeit wir. Natürlich für uns aufgrund der zweiten 45 Minuten ein bitteres Ergebnis, da wir hier am Siegtreffer näher dran waren. Im Endeffekt jedoch ein gerechtes Unentschieden. Wichtiger ist jedoch, dass unsere Mannschaft das richtige Zeichen im Abstiegskampf gesetzt hat."