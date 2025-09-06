»Jahrhunderttor« in Ergolding lenkt vom Kellerblick ab

Das untere Ende der Tabelle hätte am Samstag des 9. Spieltages eigentlich im Mittelpunkt stehen sollen. Simbach gelang es dabei, die Rote Laterne abzugeben. Auch Pfarrkirchen konnte zumindest einen Zähler sammeln. Zudem gab es ein spektakuläres Spiel beim FC-DJK Simbach und ein siegreiches Ergolding. Dort, im Landkreis Landshut, wurde aber auch die Schlagzeile des Tages produziert: Sallachs Florinel Strungariu erzielte nämlich ein Tor, über das nicht nur FC-Trainer Michael Heckner noch lange reden wird...

Michael Heckner (Trainer, Ergolding): "Am Ende zwar ein Zittersieg, der aber trotzdem insgesamt verdient gewesen ist. Bereits in der ersten Halbzeit hätten wir das 3:0 drauflegen müssen. Irgendwann haben bei uns die Kräfte nachgelassen - die Folgen des Spieles am vergangenen Mittwoch. Sallach ist dann, wie es eben so ist, durch einen Standard zum Anschlusstreffer gekommen. Das 3:1 haben wir zu spät gemacht. Und dann das Jahrhundertor zum 3:2: Anstoß, ein Kopfball abgewehrt - Volley in den Winkel!"

Murat Demür (Sportvorstand, Straubing): "Eine Zusammenfassung dieser Partie ist echt schwierig. Ich probiere es dennoch: Wir hatten viel Ballbesitz, haben aber unser Spiel irgendwie nicht durchgebracht. Mit dem Ball war's ok, gegen den Ball war echt schlecht. Wir haben ganz einfache Tore bekommen. Wir waren zweimal in Führung, hätten das 4:2 machen müssen - und dann nach einem Standard und vielen Fehlerketten der Ausgleich. Normal müssen wir das Spiel gewinnen, aber wir haben zu schlecht verteidigt. Wir sind natürlich nicht zufrieden - weder mit dem Ergebnis noch mit dem Auftritt. Gerade die jungen Spieler müssen sich besser zeigen, wenn sie die Chance haben, sich zu zeigen."