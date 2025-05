Jahrgang 1958: Ein 68-Jähriger wird in der Kreisoberliga eingewechselt

Im Saisonverlauf kommt es immer mal wieder vor, dass Spieler aus älteren Jahrgängen noch einmal aushelfen. So stand in dieser Spielzeit etwa mit Thomas Seyffert bereits ein 52-Jähriger in der Landesklasse zwischen den Pfosten. Die Einwechslung, die sich kürzlich aber beim Karither SV zugetragen hat, dürfte ziemlich einmalig sein.