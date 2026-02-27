Jahrgänge 2007–2010 im Fokus: SG Roki setzt auf neue Talente von Philipp Broich · Heute, 10:33 Uhr · 0 Leser

Du willst dich fußballerisch weiterentwickeln und suchst ein Team mit klarer Perspektive? Dann ist der Probetrainingstag der SG Rommerskirchen-Gillbach am 31. März 2026 genau deine Chance. Ab 18:30 Uhr sind die Jahrgänge 2007 bis 2010 auf dem Sportplatz am Gorheimer Weg 10 in Rommerskirchen eingeladen. Angesprochen sind Spieler aus der B- und A-Jugend, die leistungsorientiert Fußball spielen und den nächsten Schritt gehen wollen. Die SG verfolgt ein klares Ziel: junge Talente gezielt fördern und sie perspektivisch an eine ambitionierte, junge 1. Mannschaft heranführen.

Unsere leistungsstarken Teams mit vielen talentierten Spielern suchen weiter Verstärkung. Unser Anspruch: In der Leistungsklasse vorne mitmischen. Dich erwarten intensive Trainingseinheiten, qualifizierte Trainer und ein Umfeld, in dem neben Leistung auch Zusammenhalt zählt. Teamgeist wird hier nicht nur gefordert, sondern gelebt. Gemeinsame Events und Aktivitäten gehören genauso dazu wie strukturierte Trainingsarbeit auf hohem Niveau.