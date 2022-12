Jahrestabelle der 3. Liga: 1860 München an der Spitze – Wertlos-Titel oder Grund zur Hoffnung? Aufstiegs-Konkurrenz hat teils nur halb so viele Spiele

Ist der TSV 1860 München reif für den Aufstieg? Der Blick auf die Jahrestabelle dürfte den Löwen-Fans viel Hoffnung machen. Aber so einfach ist es nicht.

München – Die letzten Auftritte vor der Winterpause haben die Euphorie beim TSV 1860 München in etwa so sehr wegschmelzen lassen, wie das Tauwetter den Giesinger Schnee vor Weihnachten. Unterm Christbaum fand Trainer Michael Köllner, der am 29. Dezember außerdem Geburtstag feiert, dennoch einen Moral-Booster.

TSV 1860 München ist Jahresmeister der 3. Liga: Ein Titel, den keiner will

Kein Team hat über das Jahr 2022 so viele Punkte in der 3. Liga gesammelt, wie die Löwen. Mit 63 Punkten steht 1860 sogar weit vor der Konkurrenz. Der 1. FC Saarbrücken und Waldhof Mannheim liegen mit je 55 Zählern ein gutes Stück zurück.

Den Jahrestitel wird in Giesing dennoch kaum jemand feiern. Schließlich hätte man seit Sommer viel lieber Punkte in der 2. Bundesliga gesammelt. Vorjahresmeister Magdeburg liegt beispielsweise auf Platz 14. Aber ist die Jahrestabelle wenigstens ein Grund zur Hoffnung?

3. Liga: Wie relevant ist die Jahrestabelle? Elversberg und Ingolstadt dadurch nicht einzuschätzen

Ganz so einfach ist es in diesem Jahr nämlich nicht. Der SV Elversberg ist dem TSV 1860 als „echter“ Tabellenführer bereits um elf Punkte enteilt. Das Jahres-Ranking ist für den Aufsteiger derweil irrelevant. Und auch dort hat sich die Mannschaft aus dem Saarland bereits bis auf Platz zehn vorgearbeitet.