Jahresstart gegen den Aufstiegsanwärter

Bei diesem Gegner weiß die Zweite des 1. FC Saarbrücken und ihr Trainer Sammer Mozain gleich, was die Vorbereitung wert ist. Am Sonntag um 17 Uhr kommt der Tabellenzweite FSV Jägersburg, der gerade das saarländische Hallenmasters gewonnen hat, als Gast auf den Kunstrasenplatz am FC-Sportfeld (Camphauser Str.).

Rechtzeitig vor dem Ligastart ist der Kader der Zweiten fast komplett, nachdem nun auch Mateo Schulze wieder im Training ist. Somit fehlt bei den Blau-Schwarzen nur noch Gibriel Darkaoui. "Wir wissen, wie stark der Gegner ist und welche Ambitionen sie haben. Aber wir haben auch Ziele und Qualität. Wir werden versuchen, alles auf den Platz zu bringen und werden dann sehen, wozu es reicht. Wir wollen es ihnen auf keinen Fall leicht machen", sagte FCS-Coach Sammer Mozain am Donnerstag. Bei den Gästen aus dem Homburger Norden sitzt mit Christian Frank ein früherer FCS-Spieler auf der Bank, falls er nicht sogar selbst mitspielt.,