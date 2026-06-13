Jahreshauptversammlungen bei Ho/Ha, Mehr-Niel und Kalkar

Bei SuS Kalkar steht die Jahreshauptversammlung an. – Foto: Sylwia Kopeć

DJK Ho/Ha: DJK SG Hommersum/Hassum lädt zu ihrer Jahreshauptversammlung ein. Sie findet am Donnerstag, 18. Juni, ab 19.30 Uhr im Clubraum des Sporthauses an der Hassumer Bahnstraße statt. Neben den Jahresberichten und einem sportlichen Rückblick werden auch Jubilarinnen und Jubilare für ihre Treue ausgezeichnet. Wahlen stehen nicht an, weil das gesamte Vorstandsteam bis 2027 gewählt ist.

DJK Mehr-Niel: Die Jahreshauptversammlung der DJK Mehr-Niel findet am Freitag, 26. Juni, statt. Die Versammlung beginnt um 19.30 Uhr im Vereinshaus Alte Schule in Mehr.

SuS Kalkar: Die Jahreshauptversammlung des SuS Kalkar findet am Freitag, 26. Juni, um 19.30 Uhr im Vereinsheim an der Sportplatzanlage Hanselaer Straße statt. Berichte werden vorgteragen, die Mitglieder werden auch über den aktuellen Stand bei der Umsetzung des Sportstättenkonzeptes der Stadt berichten. Wahlen stehen nicht an.