Jahreshauptversammlung beim VfB

Die Herren I, die unter Federführung unseres Partnervereins BSC Regensburg agieren, stiegen als Meister der Kreisliga 1, in die Bezirksliga auf und rangieren momentan auf einen sehr guten 11.Tabellenplatz. Zum direkten Abstiegsplatz konnte man sich ein 12-Punte-Polster aufbauen. Auch auf den Relegationsplatz hat man 5 Punkte Luft.

Das letzte Jahr war eines der erfolgreichsten der jüngeren Vereinsgeschichte. Unsere beiden Frauen-Teams spielen diese Saison 2025/26 jeweils eine Spielklasse höher. Die Frauen I konnten als Meister der Bezirksliga Süd, den langersehnten Aufstieg in die BOL feiern und schlagen sich in der neuen Spielklasse bisher ordentlich. Mit dem 6.Tabellenplatz, 11 Punkten und einer positiven Tordifferenz nach 3 Siegen, 2 Unentschieden und 3 Niederlagen, konnten sie sich ein wenig von den Abstiegsplätzen absetzen. Das Ziel ist natürlich der möglichst frühe Klassenerhalt. Die 2.Mannschaft der Frauen durfte wegen zweier Mannschaftsrückziehungen in der Bezirksliga Süd, in diese nachrücken. Das Ziel Klassenerhalt wird für unsere Zweitvertretung etwas schwieriger zu erreichen sein. Das rettende Ufer liegt aber auch nur 4 Punkte entfernt und wäre durchaus noch machbar.

Den Aufstieg in die Kreisklasse hatte unsere 2.Herren-Mannschaft leider knapp verpasst. Im Relegationsspiel scheiterte man erst im Elfmeterschießen und verblieb in der A-Klasse. Diese Saison läuft es in der starken A-Klasse 3 allerdings nicht so glatt, wie die letzten Jahre, da gleich drei Absteiger aus der Kreisklasse und auch zwei, drei ambitionierte A-Klassisten in diese Gruppe eingeteilt wurden. Mit Platz 6 steht die Truppe im Tabellenmittelfeld.

Bei unserer momentan explodierenden Jugendabteilung, ist die größte Herausforderung, gut ausgebildete, zuverlässige und engagierte Trainer zu gewinnen. Momentan stellen wir 12 Junioren- und 3 Juniorinnen-Teams. Keines unserer Mannschaften war unter dem 4.Tabellenplatz. Die A-Junioren konnten in die Kreisliga, die C-Junioren in die Kreisklasse vorrücken, die E1-Junioren wurden ebenfalls Gruppenerster. Tabellenzweite wurden unsere D1-, D2-Junioren und D-Juniorinnen. Platz drei nahmen die B-Juniorinnen in der BOL ein sowie vierte Tabellenplätze die E2-Junioren und E-Juniorinnen. Bei den drei F-Junioren und zwei G-Junioren-Mannschaften gibt es natürlich keine Tabellen. Die E3 kommt neu dazu.

Auch bei den Schiedsrichtern haben wir genügend Leute an der Pfeife. Wir sind in der glücklichen Lage, genügend Unparteiische für die Schiedsrichtergruppe zu stellen. Mit Markus Schmiedefeld, Klara Rinner, Andre Sykura, Siegfried Schüder, Leonardo De Petris, Oliver Guba und seit dem Schiedsrichter-Neulingskurs, der im März bei uns im Saal beim VfB-Sportheim stattfand, mit Michael Agbonkonkon, haben wir sieben aktive Schiedsrichter. Unserem jungen, neuen Schiedsrichter wünschen wir viel Spaß und Erfolg.

Auch mit verschiedenen Veranstaltungen konnten wir unser Sportgelände an der Aussiger Straße mit viel Leben füllen. Der Germany-Cup 2025 war natürlich ein riesen Event mit hunderten Jugendspielern und -Spielerinnen, Eltern, Zuschauern und Fußballbegeisterten über drei Tage. Von U9 bis U15 waren es 6 Turniere mit Mannschaften aus der Region, Bayern, anderen Bundesländern und auch aus Österreich, Tschechien und Ungarn. Für die Verpflegungsstationen (Grill, Pommesbude, Obst und Saftbar, Eisstand und Slash-Ice und Gaststätte) waren viele Helfer nötig. Das Rahmenprogramm mit Hüpfburg, Schussgeschwindigkeitsmessung, Fußball-Tennis, Fußball-Dart usw. brachte Abwechslung. Mit Unterstützung der Eltern, Spielerinnen und Spieler unserer Frauen- und Herren-Teams konnten wir ein super Turnier-Event auf die Beine stellen. Im Juni 2026 werden wir erneut den Germany-Cup für den Sportevent-Organisator SFG ausrichten. Außerdem veranstalten wir wieder den Siedler-Cup für Juniorinnen und Junioren.

Mit über 200 Jugendlichen, davon ca. 150 Jungs und über 60 Mädchen haben wir für die Zukunft eine sehr gute Basis. Unsere Mannschaften im Erwachsenenbereich bestehen größtenteils aus dem eigenen Nachwuchs. Damit das so bleibt, wird weiterhin konsequent auf die Jugend gebaut. Ab Sommer haben wir wieder alle Altersgruppen von der G- bis zur A-Jugend besetzt. Bei fast allen unserer Teams, sind lizensierte Trainer tätig. Damit dies so bleibt, bieten wir auch dieses Frühjahr wieder einen C-Lizenz-Lehrgang an.

Bei der Abteilungsleitung gibt es neben bisherigen Funktionären auch einige neue Mitstreiter.

Nachdem die alte Abteilungsleitung ihre Berichte den anwesenden Mitgliedern vorgelegt hatte, wurde ein Wahlausschuss berufen und die Abteilungsleitung einstimmig entlastet. Einige Funktionäre der bisherigen Abteilung schieden zwar aus, deren Stellen konnten aber wieder neu besetzt werden. Wiedergewählt wurde der bisherige Abteilungsleiter Thomas Lang. Neu sind die Stellvertreter Rafael Oremek und Stellvertreterin Nicole Selenzov. Die Jugendleitung teilen sich Dennis Süsselbeck, der neu dazu kam und Markus Ott. Die bisherige Kassiererin Katharina Baumann, die erfreulicherweise im Amt bleibt, erhält Unterstützung von Tatjana Süsselbeck.

Beim VfB Regensburg, hat man mit zwei ordentlichen Rasenplätzen, drei Tennisplätzen, Kunstrasen-Freilufthalle, Mini-Fußball-Court mit Kunstrasen, Stockbahnen, Sportheim und Sportgaststätte mit Kegelbahn, eines der schönsten Sportgelände in Regensburg und ist auch personell für die nächsten zwei Jahre durchaus gut aufgestellt.