Jahreshauptversammlung beim SV Veert

Beim SV Veert steht die Jahreshauptversammlung an. – Foto: Susanne Schmidt

Der SV Veert lädt für Mittwoch, 20. Mai, zur Jahreshauptversammlung ins Vereinslokal „Alt Veert“ ein. Auf der Tagesordnung stehen Berichte, ein Ausblick auf das laufende Jahr sowie zahlreiche Ehrungen für 25-, 50- und 60-jährige Mitgliedschaften.

Außerdem beginnt am Montag, 15. Juni, um 18.30 Uhr auf dem Veerter Sportplatz das Sportabzeichen 2026. An diesem Abend werden die Disziplinen sowie die Termine für Schwimmen und Radfahren festgelegt. Weitere Trainingstermine sind am 22. und 29. Juni sowie am 6., 13. und 20. Juli vorgesehen. Mitmachen können Kinder und Erwachsene. Eine telefonische Anmeldung ist erforderlich bei Brigitte Beeker (02831 2845) oder Frank Osterberg (02831 4927).