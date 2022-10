Jahreshauptversammlung auf den 23. November verschoben

Um das Ansteckungsrisiko für Mannschaften, Trainer und alle Mitglieder in Richtung der kalten Jahreszeit bei steigenden Fallzahlen zu minimieren, wird die Mitgliederversammlung am Mittwoch, dem 23. November, um 19 Uhr in digitaler Form via Microsoft Teams abgehalten.