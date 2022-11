Der Ponholzer Mittelfeldakteur Tobias Wunderle (Rot) steht mittlerweile schon bei 13 Saisontoren. Liga-Bestwert! – Foto: Joschua Sasse

Jahresfinale! Wer überwintert mit gutem Gefühl? 18. Spieltag: Nur einer statt sechs Punkte: Beratzhausen will sein Glück erzwingen +++ Breitenbrunn oder Undorf – wer bleibt oben dran?

Ein letztes Mal kämpfen die Kreisligisten aus dem westlichen Landkreis (und dessen Grenze) um Punkte und Tore. „Unten“ helfen den Mannschaften aus Holzheim und Beratzhausen nur noch Siege, „oben“ scheint nach dem erneuten Führungswechsel von PiPo hin zu Pielenhofen vieles möglich. Das bringt der letzte Spieltag des Jahres mit sich:

Hinspiel: 1:4. Zu Recht musste sich Pirkensee-Ponholz (2., 29 Punkte) Pielenhofen geschlagen geben und ist infolgedessen die Tabellenführung wieder los. Immerhin wurde der direkte Vergleich mit Pielenhofen dennoch gewonnen. Final soll nochmal ein Sieg her, um mit einer guten Ausgangslage in die Winterruhe zu gehen. Aus Sicht der heimischen Hemauer (11., 19) wäre – gerade nach den jüngsten beiden Niederlagen – ein Punktgewinn vortrefflich, um das Polster auf die letzten zwei zu wahren.





So., 13.11.2022, 13:00 Uhr TV Riedenburg Riedenburg SV Töging SV Töging 13:00 PUSH

Hinspiel: 3:0. Ein toller Saisonstart, eine zwischenzeitliche Ergebnis-Misere und aktuell ein Hoch mit drei Siegen in Folge – die Herbstrunde des TV Riedenburg (3., 26) kann im Grunde in drei Phasen unterteilt werden. Mittlerweile geht der Trend wieder ganz klar nach oben. Das gibt Mut, auch im Heimduell mit Töging (9., 22) die volle Punkteausbeute einzusacken. Diesem Vorhaben stemmt sich der Aufsteiger dagegen, der selbst aussichtsreich dasteht und gute Chance auf den Liga-Erhalt hat.





Hinspiel: 7:0. Einer deutlichen Leistungssteigerung und einer tollen zweiten Halbzeit verdankte der FCP (1., 31) den 3:1-Sieg im Spitzenspiel. Robert Hubers und Jürgen Schneiders Truppe kehrt zurück an der Tabellenspitze – und will dort freilich auch während des Winters stehen. Hierfür ist abschließend wohl ein Sieg gegen das abstiegsbedrohte Holzheim 12., 14) vonnöten. Doch Punkte können auch die Gäste gut gebrauchen. Und so werden sie alles dafür geben, dem Favoriten ein Bein zu stellen.





So., 13.11.2022, 14:00 Uhr SG Painten SG Painten TSV Dietfurt Altmühl TSV Dietfurt 14:00 PUSH

Hinspiel: 3:2. Ein Heimsieg wünscht sich die Sportgruppe aus Painten (6., 23) nach ergebnistechnisch nicht optimal verlaufenden Vorwochen. In Beratzhausen erkämpfte man sich in buchstäblich letzter Minute immerhin einen Punkt. Vier Zähler schlechter (bei einem absolvierten Spiel mehr) steht Dietfurt (10., 19) dar, das zuletzt dreimal mit leeren Händen dastand. Und überhaupt läuft es bei der Viden-Elf gegenwärtig nicht rund. Kommt am Sonntag nochmal Zählbares zustande fürs gute Gefühl?





So., 13.11.2022, 14:00 Uhr SC Lorenzen SC Lorenzen TSV Beratzhausen Beratzhausen 14:00 live PUSH

Hinspiel: 0:3. „Das tut schon weh, gerade wenn man sieht, wie die Spiele abgelaufen sind. Die Jungs hätte sich eigentlich sechs Punkte verdient!“ Das tat Beratzhausens neuer Trainer Christian Eglmeier nach den Last-Minute-Gegentoren von Riedenburg und Painten von sich. Am Ende stand aus diesen zwei Spielen nur ein Pünktchen zu Buche. Und so steht der TSV (9) als Letzter nach wie vor tief im Schlamassel. Es helfen nur noch Siege. Vielleicht ja zum Jahresabschluss beim zuletzt spielfreien SC Lorenzen (8., 22)?





So., 13.11.2022, 14:15 Uhr ASV Undorf ASV Undorf SV Breitenbrunn Breitenbrunn 14:15 PUSH

Hinspiel: 2:1. Die Richtung stimmt bei den Undorfern (4., 25), die angesichts der knapp eingetüteten Dreier gegen Pielenhofen und Hemau ihren Blick nach oben richten dürfen. Der positive Trend soll sich im Heimduell mit Breitenbrunn (5., 25) fortsetzen. Ein, weil beide Mannschaften nahezu identisch dastehen, richtungsweisendes Duell: Wer bleibt oben dran?