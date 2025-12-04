Jahresfinale der Regionalliga: Verfolgerduell beim FSV Frankfurt

Der 20. Spieltag bündelt die Kräfteverhältnisse vor der Winterpause: Freiberg führt das Feld an, Großaspach jagt, dahinter sortieren sich Mainz 05 II und Frankfurt. Unten hoffen Balingen, Alzenau und Bahlingen auf Punkte gegen namhafte Gegner. Die Duelle sind geprägt von den Eindrücken des vergangenen Wochenendes – klare Siege, bittere Niederlagen und manche Nullnummer.

Morgen, 19:00 Uhr Kickers Offenbach Offenbach FSV Mainz 05 Mainz 05 II 19:00 live PUSH



Kickers Offenbach steht mit 24 Punkten im unteren Mittelfeld und kommt aus einem 0:2 in Bayern Alzenau. Der drittplatzierte FSV Mainz 05 II (34 Punkte) reist mit einem 2:1 gegen Kassel an und will seine Position im Aufstiegsrennen festigen. Kickers Offenbach steht mit 24 Punkten im unteren Mittelfeld und kommt aus einem 0:2 in Bayern Alzenau. Der drittplatzierte FSV Mainz 05 II (34 Punkte) reist mit einem 2:1 gegen Kassel an und will seine Position im Aufstiegsrennen festigen.



Walldorf (30 Punkte) muss nach dem 0:6 in Großaspach Moral zeigen. Steinbach Haiger reist als Tabellenfünfter (31 Punkte) nach einem 0:0 gegen Balingen an und setzt auf defensive Stabilität und Effizienz.



Eintracht Trier (28 Punkte) verlor zuletzt 0:1 in Barockstadt und sucht die direkte Antwort. Die Stuttgarter Kickers (26 Punkte) unterlagen 1:2 in Sandhausen und brauchen Auswärtspunkte, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten. Eintracht Trier (28 Punkte) verlor zuletzt 0:1 in Barockstadt und sucht die direkte Antwort. Die Stuttgarter Kickers (26 Punkte) unterlagen 1:2 in Sandhausen und brauchen Auswärtspunkte, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten.



Der FSV Frankfurt (33 Punkte) kassierte beim 1:3 in Freiberg einen Dämpfer. Aufsteiger Großaspach (37 Punkte) kommt mit Rückenwind nach dem 6:0 gegen Walldorf und kann mit einem weiteren Erfolg oben Druck machen.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr SC Freiburg SC Freiburg II Bayern Alzenau Bayern Alzenau 14:00 PUSH



Freiburg II (26 Punkte) verlor 1:4 in Homburg und will die Balance zwischen Offensive und Stabilität zurückfinden. Alzenau (13 Punkte) nimmt das 2:0 gegen Offenbach als Mutmacher mit und braucht erneut Zählbares im Abstiegskampf. Freiburg II (26 Punkte) verlor 1:4 in Homburg und will die Balance zwischen Offensive und Stabilität zurückfinden. Alzenau (13 Punkte) nimmt das 2:0 gegen Offenbach als Mutmacher mit und braucht erneut Zählbares im Abstiegskampf.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel KSV Hessen SV Sandhausen Sandhausen 14:00 live PUSH



Kassel (28 Punkte) kam in Mainz 05 II mit 1:2 unter die Räder und möchte zuhause Widerstand zeigen. Sandhausen (30 Punkte) setzte sich 2:1 gegen die Stuttgarter Kickers durch und peilt den Sprung in die obere Tabellenhälfte an. Kassel (28 Punkte) kam in Mainz 05 II mit 1:2 unter die Räder und möchte zuhause Widerstand zeigen. Sandhausen (30 Punkte) setzte sich 2:1 gegen die Stuttgarter Kickers durch und peilt den Sprung in die obere Tabellenhälfte an.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr Bahlinger SC Bahlinger SC FC 08 Homburg FC Homburg 14:00 live PUSH



Bahlingen (11 Punkte) holte ein 0:0 gegen Schott Mainz und braucht nun dringend einen Heimsieg. Homburg (29 Punkte) überzeugte beim 4:1 gegen Freiburg II und will die Serie vor der Pause fortschreiben. Bahlingen (11 Punkte) holte ein 0:0 gegen Schott Mainz und braucht nun dringend einen Heimsieg. Homburg (29 Punkte) überzeugte beim 4:1 gegen Freiburg II und will die Serie vor der Pause fortschreiben.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr TSV Schott Mainz Schott Mainz SGV Freiberg Freiberg 14:00 PUSH



Schott Mainz (10 Punkte) erkämpfte sich zuletzt ein 0:0 in Bahlingen und steht nun vor der Herkulesaufgabe. Spitzenreiter Freiberg (38 Punkte) reist nach dem 3:1 gegen Frankfurt selbstbewusst an und möchte den Vorsprung behaupten. Schott Mainz (10 Punkte) erkämpfte sich zuletzt ein 0:0 in Bahlingen und steht nun vor der Herkulesaufgabe. Spitzenreiter Freiberg (38 Punkte) reist nach dem 3:1 gegen Frankfurt selbstbewusst an und möchte den Vorsprung behaupten.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr TSG Balingen TSG Balingen SG Barockstadt Fulda Lehnerz Barockstadt 14:00 PUSH



Balingen (16 Punkte) holte beim 0:0 in Steinbach einen Achtungspunkt, doch die Lage bleibt heikel. Barockstadt (23 Punkte) kommt mit dem 1:0 über Trier im Gepäck und kann mit einem Auswärtssieg weiter Distanz nach unten schaffen.