Allgemeines
Jahresfinale der Regionalliga: Verfolgerduell beim FSV Frankfurt

Regionalliga Südwest: Die Übersicht aller Partien des 20. Spieltags

Regionalliga Südwest
Sandhausen
Mainz 05 II
SC Freiburg II
FSV Frankf.

Der 20. Spieltag bündelt die Kräfteverhältnisse vor der Winterpause: Freiberg führt das Feld an, Großaspach jagt, dahinter sortieren sich Mainz 05 II und Frankfurt. Unten hoffen Balingen, Alzenau und Bahlingen auf Punkte gegen namhafte Gegner. Die Duelle sind geprägt von den Eindrücken des vergangenen Wochenendes – klare Siege, bittere Niederlagen und manche Nullnummer.

Morgen, 19:00 Uhr
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
FSV Mainz 05
FSV Mainz 05Mainz 05 II
19:00live

Kickers Offenbach steht mit 24 Punkten im unteren Mittelfeld und kommt aus einem 0:2 in Bayern Alzenau. Der drittplatzierte FSV Mainz 05 II (34 Punkte) reist mit einem 2:1 gegen Kassel an und will seine Position im Aufstiegsrennen festigen.

Morgen, 19:00 Uhr
FC-Astoria Walldorf
FC-Astoria WalldorfFCA Walldorf
TSV Steinbach Haiger
TSV Steinbach HaigerTSV Steinbach Haiger
19:00live

Walldorf (30 Punkte) muss nach dem 0:6 in Großaspach Moral zeigen. Steinbach Haiger reist als Tabellenfünfter (31 Punkte) nach einem 0:0 gegen Balingen an und setzt auf defensive Stabilität und Effizienz.

Morgen, 19:00 Uhr
SV Eintracht Trier 05
SV Eintracht Trier 05Eintr. Trier
SV Stuttgarter Kickers
SV Stuttgarter KickersStg. Kickers
19:00live

Eintracht Trier (28 Punkte) verlor zuletzt 0:1 in Barockstadt und sucht die direkte Antwort. Die Stuttgarter Kickers (26 Punkte) unterlagen 1:2 in Sandhausen und brauchen Auswärtspunkte, um den Anschluss an das Mittelfeld zu halten.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachGroßaspach
14:00live

Der FSV Frankfurt (33 Punkte) kassierte beim 1:3 in Freiberg einen Dämpfer. Aufsteiger Großaspach (37 Punkte) kommt mit Rückenwind nach dem 6:0 gegen Walldorf und kann mit einem weiteren Erfolg oben Druck machen.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
SC Freiburg
SC FreiburgSC Freiburg II
Bayern Alzenau
Bayern AlzenauBayern Alzenau
14:00

Freiburg II (26 Punkte) verlor 1:4 in Homburg und will die Balance zwischen Offensive und Stabilität zurückfinden. Alzenau (13 Punkte) nimmt das 2:0 gegen Offenbach als Mutmacher mit und braucht erneut Zählbares im Abstiegskampf.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
KSV Hessen KasselKSV Hessen
SV Sandhausen
SV SandhausenSandhausen
14:00live

Kassel (28 Punkte) kam in Mainz 05 II mit 1:2 unter die Räder und möchte zuhause Widerstand zeigen. Sandhausen (30 Punkte) setzte sich 2:1 gegen die Stuttgarter Kickers durch und peilt den Sprung in die obere Tabellenhälfte an.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
Bahlinger SC
Bahlinger SCBahlinger SC
FC 08 Homburg
FC 08 HomburgFC Homburg
14:00live

Bahlingen (11 Punkte) holte ein 0:0 gegen Schott Mainz und braucht nun dringend einen Heimsieg. Homburg (29 Punkte) überzeugte beim 4:1 gegen Freiburg II und will die Serie vor der Pause fortschreiben.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
TSV Schott Mainz
TSV Schott MainzSchott Mainz
SGV Freiberg
SGV FreibergFreiberg
14:00

Schott Mainz (10 Punkte) erkämpfte sich zuletzt ein 0:0 in Bahlingen und steht nun vor der Herkulesaufgabe. Spitzenreiter Freiberg (38 Punkte) reist nach dem 3:1 gegen Frankfurt selbstbewusst an und möchte den Vorsprung behaupten.

Sa., 06.12.2025, 14:00 Uhr
TSG Balingen
TSG BalingenTSG Balingen
SG Barockstadt Fulda Lehnerz
SG Barockstadt Fulda LehnerzBarockstadt
14:00

Balingen (16 Punkte) holte beim 0:0 in Steinbach einen Achtungspunkt, doch die Lage bleibt heikel. Barockstadt (23 Punkte) kommt mit dem 1:0 über Trier im Gepäck und kann mit einem Auswärtssieg weiter Distanz nach unten schaffen.

Timo BabicAutor