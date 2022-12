Jahresfinale 22 - Ein Kampf auf Biegen und Brechen für den VfV Domstadtelf unter Druck - Über Leidenschaft und Kampf zum Erfolg!

Finale 2022. Zum letzten Pflichtspiel des Jahres tritt der VfV 06 Hildesheim am Samstag ab 14 Uhr beim Ligarivalen BSV Rehden im Diepholzer Land an. Und diese Partie ist alles andere als ein gemütlicher Jahresausklang - ganz im Gegenteil: beide Mannschaften kämpfen um den Abstieg in der Regionalliga Nord, beide Teams wollen sich mit einem Dreier wieder mehr im Mittelfeld der Tabelle positionieren.

Das Hinspiel gewann die Domstadtelf souverän mit 3:0, allerdings fiel dieses Match in die gelungene Startphase der Unger-Elf zu Saisonbeginn. Seitdem hat sich die Situation in Liga vier deutlich verändert, Rehden hat es zuletzt geschafft, sich vor den VfV 06 zu schieben. Hildesheim hat lediglich eins der letzten 13 Partien für sich entscheiden können. Insbesondere die jüngsten Niederlagen in Lohne und Delmenhorst haben weh getan - und es gilt jetzt zwingend, die richtigen Lehren daraus zu ziehen. Mannschaftliche Geschlossenheit, 100 Prozent Einsatz sowie Leidenschaft und Zielstrebigkeit im Abschluss, das sind die Trümpfe, die am Samstag stechen müssen. Die Elf, die auf dem Platz stehen, müssen zeigen, dass sie die reale Situation annehmen und alles dafür tun, in Rehden etwas zu holen.

Rehden hat zuletzt egegen die Aufsteiger aus Emden und Bremen vier Punkte erzielt, in Hannover bei der Buli-Reserve aber auch keine Chance gehabt. Einen echten Torjäger hat Rehden nicht, ihre besten Schützen Shamsu Mansaray und Malik Memesevic haben es bisher erst auf jeweils vier Treffer gebracht, Moritz Göttel allein hat bisher 14 mal getroffen. Sollte ihm zum Jahresfinale noch eine "Bude" gelingen, wäre dies der Grundstein für ein Erfolgserlebnis.

Etwas Zählbares wäre auch ein kleiner Stimmungsaufheller für die anschließende Weihnachtsfeier am Samstagabend in Hildesheim.

Das Spiel auf dem A-Platz der Waldsportstätten in Rehden wird um 14 Uhr von Schiri Florian Pötter angepfiffen.

Bis Donnerstagmittag gab es aus Rehden noch keine Signale, dass das Spiel möglicherweise witterungsbedingt gefährdet sein könnte. Wollen wir hoffen, dass das so bleibt und wir im letzten Spiel des Jahres noch ein tolles Fußballspiel erleben.