Jahresendspurt: VfB Hallbergmoos jagt Relegationsplatz

Im Auswärtsspiel beim SB Chiemgau Traunstein will der VfB Hallbergmoos trotz personeller Ausfälle wichtige Punkte für die Tabelle holen.

Hallbergmoos – Drei Landesliga-Spiele muss der VfB Hallbergmoos noch bestreiten, bevor man sich in die Winterruhe begeben darf. Beginnend mit dem Gastspiel beim SB Chiemgau Traunstein (Freitag, 19 Uhr), ist für den Tabellensechsten noch einiges drin. Sollte Hallbergmoos die maximalen neun Punkte einfahren, würde man ziemlich sicher auf dem Relegationsplatz (zwei) überwintern. Auf den hat der VfB aktuell nur ein Pünktchen Rückstand.

Mit mehr als 400 Zuschauern im Schnitt ist Traunstein abermals Zuschauerkrösus der Landesliga. Dies macht das Auswärtsspiel zu einem Erlebnis, nicht selten auch, was die Punkteausbeute für Gästeteams anbelangt. Mit zwei Siegen und sieben Niederlagen sind die Chiemgauer nämlich Vorletzter der Heimtabelle. Die logische Folge der Heimschwäche ist der Abstiegskampf.

Gegner auf dem Weg aus der Krise

Auch wenn es die Tabelle noch nicht so zeigt, befindet sich der SB Chiemgau Traunstein aktuell auf dem Weg aus der Krise. Die jüngste Heimpartie gegen Topteam Wasserburg ging verloren, aber davor standen drei Siege in Serie zu Buche.

VfB-Trainer Andreas Giglberger will in den letzten drei Spielen des Kalenderjahres noch den kleinen Durchhänger der Hinrunde geradebiegen. Da holte man aus den Partien gegen Traunstein (1:1), Rosenheim (3:4) und Dornach (2:4) lediglich ein mageres Pünktchen. Im Leben allgemein und in der Fußballsaison speziell sieht man sich aber bekanntlich zweimal.

Diese VfB-Spieler fallen aus

Die Reise in den Chiemgau treten die Hallbergmooser ohne Jonas Mayr (privat verhindert), Valentin Bamberger (Faserriss), Yannick Sassmann (Knieprobleme) und Julian Kristo (Oberschenkelverletzung) an. Aktuell sind Ausfälle beim VfB allerdings kein allzu großes Problem, weil Coach Giglberger jede Woche aus dem Vollen schöpfen kann.

In der Vorwoche spielte der Hallbergmooser Trainer in der Innenverteidigung erstmals von Beginn an. „Das hat Spaß gemacht“, sagt er, „und ich habe schon gezeigt, dass ich der Mannschaft helfen kann.“ Ob er dem Team auch in Traunstein aktiv auf dem Platz helfen wird, lässt Giglberger noch offen. Carl Opitz hat nach drei Wochen Verletzungspause wieder eine Woche voll mittrainiert und könnte deshalb ebenfalls von Beginn an spielen. Die Frage Giglberger oder Opitz ist ein Luxusproblem, das viele andere Landesligisten auch gerne hätten.