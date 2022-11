Jahresausklang für Schalding: Das i-Tüpfelchen soll her 21. Spieltag - Samstag: Zur letzten Partie vor der Winterpause begrüßt der SVS den FC Ismaning

Kehraus für den SV Schalding-Heining im Jahr 2022! Der SVS empfängt zum letzten Spiel vor der Winterpause am Samstag um 14 Uhr am Reuthinger Weg den FC Ismaning. Gespielt werden soll ganz normal auf Naturrasen. Mit einem Heimsieg gegen den Rangelften will die Köck-Elf eine ganz starke Herbstrunde in der Bayernliga Süd krönen und ihre komfortable Tabellenführung mit ins neue Jahr nehmen.