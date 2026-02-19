Jahresauftakt in Sangerhausen, setzt Barleben seinen Heimlauf fort? Verbandsliga +++ Der Blick auf alle Ansetzungen des Wochenendes im Oberhaus von Sachsen-Anhalt von Kevin Gehring · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Es geht wieder los - mit etwas Verzögerung! Nachdem in der vergangenen Woche witterungsbedingt noch nicht wieder gespielt werden konnte, stehen für dieses Wochenende die ersten Verbandsliga-Partien auf dem Programm. Und zumindest diese, die auf Kunstrasen angesetzt sind, werden wohl auch stattfinden können. Der Blick auf alle Partien.

Am Anger ist der FSV Barleben in dieser Saison eine Macht. Erst eines der acht Heimspiele hat die Mannschaft von Christoph Grabinski und Max Schönijahn verloren - das war gleich das erste Ende August. Sechs der sieben weiteren Partien zu Hause gewannen die Barleber. Dazu stellen sie mit 25 Treffern auch die mit Abstand beste Offensive daheim. Setzt sich dieser Lauf am Wochenende fort? Dann ist der BSV Halle-Ammendorf auf dem Kunstrasen nördlich von Magdeburg zu Gast.

Mit dem Toreschießen haben sich der Haldensleber SC und der SSV Havelwinkel Warnau in der ersten Saisonhälfte noch etwas schwer getan. Mit 19 bzw. 18 Treffern gehören sie beide zu den schwächsten Offensiven der Verbandsliga. Ziemlich torreich verlief dafür das Hinspiel: Dieses konnte der Aufsteiger mit 3:2 für sich entscheiden. Gelingt dem HSC dafür - vorausgesetzt es kann gespielt werden - am Sonnabend die Revanche?

Mit dem Abstiegskampf der Verbandsliga hatten der SV Blau-Weiß Dölau und der SV Eintracht Emseloh in der ersten Saisonhälfte wenig zu tun. Geht es nach beiden Mannschaften, soll es sicherlich auch in der Rückrunde dabei bleiben. Ein positiver Start wäre dafür schon einmal Gold wert. In der Hinserie endete das Duell zwischen den Dölauern und dem Aufsteiger mit einem 1:1-Unentschieden.

Die Witterung lässt keine Austragung am Wolfsberg zu. Die Partie zwischen dem SV Westerhausen und dem SV Fortuna Magdeburg wurde abgesagt. Nun muss ein Nachholtermin gefunden werden.

Das Derby steigt zu einem späteren Zeitpunkt: Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen und die SG Rot-Weiß Thalheim treffen sich am 30. April zum Rückspiel.

Ebenfalls am 30. April treffen sich der SV Dessau 05 und der VfB Merseburg. Der Rasenplatz im Schillerpark ist aktuell nicht bespielbar.

