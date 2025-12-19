Jahresabschluss in Münster

Die SV Elversberg könnte bei einem Erfolg im letzten Ligaspiel des Jahres bei Preussen Münster (Sonntag, 13.30 Uhr) etwas einmaliges erreichen. Sie würde dann in der zweiten Bundesliga auf einem Aufstiegsplatz überwintern.

Ein für die SV Elversberg überaus ereignisreiches Jahr ist fast zu Ende – an diesem Wochenende werden noch einmal alle Kräfte mobilisiert, wenn die Elv von Trainer Vincent Wagner zum Jahresabschluss 2025 im Auswärtsspiel beim SC Preußen Münster antritt. Die Partie wird an diesem Sonntag, 21. Dezember, ab 13.30 Uhr im LVM-Preußenstadion ausgetragen.

Es wird der Abschluss einer spannenden und erfolgreichen Hinrunde 2025/2026. „Wir sind nach einer turbulenten Sommer-Vorbereitung eng zusammengerückt, haben es geschafft, eine gemeinsame Idee zu entwickeln und sind dann mit Glück und Geschick an den Punkt gekommen, an dem wir jetzt nach 16 Spieltagen 33 Punkte haben“, sagt Vincent Wagner und ergänzt: „Wir können also entspannt, aber trotzdem voll fokussiert und konzentriert nach Münster fahren – zu einem Gegner, der es in sich hat.“