Jahresabschluss in der Landesliga: Zwei direkte Duell im Abstiegskampf

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
Ilshofen empfängt den SV Leonberg/Eltingen – ein Duell zweier Nachbarn aus dem gesicherten Mittelfeld. Die Hausherren können mit einem Heimsieg die 20-Punkte-Marke übertreffen, während der Aufsteiger seinen Platz in der ersten Tabellenhälfte festigen will.
Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
Öhringen geht als Tabellendritter gegen Pleidelsheim als klarer Favorit in den Jahresabschluss. Der Aufsteiger spielt eine reife Runde und will mit einem Dreier oben dranbleiben, während die Gäste dringend Punkte gegen die Abstiegszone benötigen.
Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
Rutesheim trifft als Spitzenreiter auf die SGM Ebene und möchte seine Position vor der Pause mit einem souveränen Heimauftritt untermauern. Für das Schlusslicht zählt jeder Zähler, doch die defensive Stabilität des Favoriten spricht für kontrollierte Gastgeber.
Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
Neckarsulm misst sich mit Heimerdingen in einem richtungsweisenden Duell im Tabellenmittelfeld. Beide Teams trennen nur wenige Punkte – Effizienz im Strafraum könnte über einen beruhigenden Winter oder bange Wochen entscheiden.
So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SSV Schw.-Ha bekommt es mit dem ungeschlagenen FV Löchgau zu tun und steht vor einer der kniffligsten Aufgaben der Hinrunde. Der Zweite reist mit der besten Defensivbilanz an, die Gastgeber brauchen Kompaktheit und Standards, um etwas Zählbares zu behalten.
So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SG Weinstadt will gegen Satteldorf den Schwung des jüngsten Höhenflugs nutzen und die starke Offensivbilanz weiter ausbauen. Für die Gäste geht es darum, den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren und defensiv stabiler aufzutreten.
So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
Oeffingen erwartet die SG Schorndo. in einem Duell zweier ambitionierter Teams aus der erweiterten Spitzengruppe. Der Gastgeber zielt auf Platz drei, der Aufsteiger will seiner guten Hinrunde ein passendes Ausrufezeichen hinzufügen.
So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
Kaisersbach trifft im Kellervergleich auf Crailsheim – ein Sechs-Punkte-Spiel zum Jahresausklang. Der Gastgeber braucht nach einem schwierigen Herbst ein Signal, während die Gäste mit einem Auswärtserfolg Abstand zur Gefahrenzone schaffen können