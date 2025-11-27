 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Jahresabschluss in der Landesliga: Zwei direkte Duell im Abstiegskampf

Landesliga Württemberg, Staffel 1: Die Übersicht aller Partien des 16. Spieltags

Der letzte Spieltag vor der Winterpause bringt klare Kanten: Oben will Rutesheim den Platz an der Sonne behaupten, Löchgau lauert dicht dahinter, dahinter ordnet ein breites Mittelfeld seine Ansprüche. Unten kämpfen Pleidelsheim, Kaisersbach und die SGM Ebene um ein möglichst ruhiges Jahresende.

Sa., 29.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Ilshofen
TSV IlshofenIlshofen
SV Leonberg/Eltingen
SV Leonberg/EltingenSV Leo/Elt
14:00

Ilshofen empfängt den SV Leonberg/Eltingen – ein Duell zweier Nachbarn aus dem gesicherten Mittelfeld. Die Hausherren können mit einem Heimsieg die 20-Punkte-Marke übertreffen, während der Aufsteiger seinen Platz in der ersten Tabellenhälfte festigen will.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
TSG Öhringen
TSG ÖhringenÖhringen
GSV Pleidelsheim
GSV PleidelsheimPleidelsheim
14:30

Öhringen geht als Tabellen­dritter gegen Pleidelsheim als klarer Favorit in den Jahresabschluss. Der Aufsteiger spielt eine reife Runde und will mit einem Dreier oben dranbleiben, während die Gäste dringend Punkte gegen die Abstiegszone benötigen.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
SGM Krumme Ebene am Neckar
SGM Krumme Ebene am NeckarSGM Ebene
14:30

Rutesheim trifft als Spitzenreiter auf die SGM Ebene und möchte seine Position vor der Pause mit einem souveränen Heimauftritt untermauern. Für das Schlusslicht zählt jeder Zähler, doch die defensive Stabilität des Favoriten spricht für kontrollierte Gastgeber.

Sa., 29.11.2025, 14:30 Uhr
Sport-Union Neckarsulm
Sport-Union NeckarsulmNeckarsulm
TSV Heimerdingen 1910
TSV Heimerdingen 1910Heimerdingen
14:30

Neckarsulm misst sich mit Heimerdingen in einem richtungsweisenden Duell im Tabellenmittelfeld. Beide Teams trennen nur wenige Punkte – Effizienz im Strafraum könnte über einen beruhigenden Winter oder bange Wochen entscheiden.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SSV Schwäbisch Hall
SSV Schwäbisch HallSSV Schw.-Ha
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau
14:30

SSV Schw.-Ha bekommt es mit dem ungeschlagenen FV Löchgau zu tun und steht vor einer der kniffligsten Aufgaben der Hinrunde. Der Zweite reist mit der besten Defensivbilanz an, die Gastgeber brauchen Kompaktheit und Standards, um etwas Zählbares zu behalten.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SG Weinstadt
SG WeinstadtSG Weinstadt
SpVgg Satteldorf
SpVgg SatteldorfSatteldorf
14:30live

SG Weinstadt will gegen Satteldorf den Schwung des jüngsten Höhenflugs nutzen und die starke Offensivbilanz weiter ausbauen. Für die Gäste geht es darum, den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren und defensiv stabiler aufzutreten.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
TV Oeffingen
TV OeffingenOeffingen
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
14:30

Oeffingen erwartet die SG Schorndo. in einem Duell zweier ambitionierter Teams aus der erweiterten Spitzengruppe. Der Gastgeber zielt auf Platz drei, der Aufsteiger will seiner guten Hinrunde ein passendes Ausrufezeichen hinzufügen.

So., 30.11.2025, 14:30 Uhr
SV Kaisersbach
SV KaisersbachKaisersbach
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
14:30live

Kaisersbach trifft im Kellervergleich auf Crailsheim – ein Sechs-Punkte-Spiel zum Jahresausklang. Der Gastgeber braucht nach einem schwierigen Herbst ein Signal, während die Gäste mit einem Auswärtserfolg Abstand zur Gefahrenzone schaffen können

27.11.2025, 13:00 Uhr
Timo Babic