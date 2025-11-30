Jahresabschluss geglückt

Es dauerte nicht einmal eine Minute, ehe Niklas Zick der Partie bereits seinen Stempel aufdrücken und das 0:1 erzielen konnte. Fabian Berroth hatte perfekt in die Gasse gesteckt, Zick tauchte alleine vor dem gegnerischen Keeper auf, blieb cool und schob flach rechts ein.

Der 16. Spieltag der Kreisliga B2 Ostwürttemberg sollte der letzte im Kalenderjahr 2025 sein und markierte gleichzeitig bereits das erste Rückrundenspiel. Bei der Zweitvertretung des TSV Böbingen siegte die SG Hohenstadt/Untergröningen in einem am Ende hitzigen Spiel dank eines Dreierpacks von Niklas Zick mit 1:3.

In der Folge waren wieder die Gäste an der Reihe. Einen direkten Freistoß aus 25 Metern durch Angelo Colletti, konnte Böbingens Torhüter abwehren (27.). Niklas Zick fehlte noch das Glück seinen zweiten Treffer zu erzielen, als ihm nach Vorarbeit von Colletti der Ball über den Schlappen rutschte und knapp neben dem rechten Pfosten landete (30.). Eine noch größere Gelegenheit bot sich Simon Hieber, der einen durchgerutschten Ball erlaufen konnte und dann alleine vor dem Torhüter auftauchte. Hieber versuchte den Schlussmann mit einem Lupfer zu überlisten, doch dieser hatte den Braten gerochen (36.), sodass es kurze Zeit später mit dem 0:1 in die Pause ging.

Die Gastgeber zeigten sich vom frühen Rückstand aber wenig beeindruckt und blieben motiviert im Spiel. Ein erstes Ausrufezeichen auf Seiten der Böbinger setzte Mico Christmann, der einen Schuss aus der Drehung auspackte, welchen Gästekeeper Fabio Leopardi aber zur Ecke abwehren konnte (14.).

In Durchgang zwei spiegelte sich das Bild der ersten Halbzeit – dieses Mal dauerte es zwei Minuten, ehe Niklas Zick einen Treffer erzielen konnte. Nach Zuspiel von Fabian Berroth im Mittelfeld, fasste sich Zick ein Herz, nahm den aufhüpfenden Ball mit vollem Risiko volley und konnte diesen tatsächlich aus knapp 30 Metern zum 0:2 ins Netz dreschen (47.). Ein Anwärter für das Tor des Monats.

Böbingen hatte in dieser Phase immer wieder Standards, die gefährlich vors Tor kamen, doch fehlte im Abschluss jedes Mal das Quäntchen Glück, um einen Treffer zu erzielen.

Mehr Erfolg hatte in der 72. Minute erneut Niklas Zick, welcher nach Flanke durch Colletti von der linken Seite perfekt am zweiten Pfosten stand und seinen Dreierpack zum 0:3 erzielen konnte.

Kurze Zeit später leistete sich Böbingens Schlussmann eine dumme Aktion, welche zu seinem Glück aber unbestraft blieb. Einen langen Ball fing der Keeper locker vor dem heraneilenden Niklas Zick ab, streckte dabei aber unnötigerweise seinen Fuß mit den Stollen voraus in Richtung Zick und traf diesen am Oberschenkel. Der Schiedsrichter hatte seinen Blick in diesem Moment anderswo hingerichtet, ansonsten hätte man hier wohl über einen Platzverweis wegen Tätlichkeit gesprochen.

So ging es für die Gastgeber zu elft weiter und in der 83. Minute sollte ihnen dann doch auch noch ein Treffer gelingen. Einen Freistoß aus ungefähr 20 Metern trat Harun Kujovic flach. Dieser flutschte durch die Mauer und hüpfte noch einmal auf, bevor er zum 1:3 im langen Eck einschlug.

Dies war gleichzeitig die letzte erwähnenswerte Szene der Partie, sodass sich auch am Spielstand nichts mehr änderte. Nach Abpfiff gab es noch kurze Tumulte auf Grund der Aktion des Böbinger Torhüters, welche der souveräne Unparteiische dann aber auflöste. Mit dem 13. Sieg in der 14. Partie überwintert die SG Hohenstadt/Untergröningen als ungeschlagener Spitzenreiter in der Kreisliga B2 Ostwürttemberg und greift ab dem 08. März wieder an mit dem Versuch an die bisherigen Leistungen anzuknüpfen.

Aufstellung:

SG Hohenstadt / Untergrönin.: Fabio Leopardi, Manuel Rupp, Felix Häußler, Moritz Müller, Fabian Berroth (49. Raphael Tretter), Oliver Stegmeier, Alexander Seitz, Simon Hieber (68. Jakob Häußler), Dorian Grau (79. Dean Unfried), Angelo Colletti, Niklas Zick

Tore: 0:1 Niklas Zick (1.), 0:2 Niklas Zick (47.), 0:3 Niklas Zick (72.), 1:3 Harun Kujovic (83.)