Jahresabschluss bei der Schiedsrichtergruppe Freising: Dringende Suche nach neuen Unparteiischen Zahlreiche Danksagungen und Ehrungen

Freising – Bei der Jahresabschlussfeier der Schiedsrichtergruppe Freising blickte Stefan Gomm, Obmann der Schiedsrichtergruppe Freising, auf das abgelaufene Jahr zurück und appellierte an die Vereine: „Wir brauchen ganz dringend neue ältere Spieler, die Schiedsrichter werden wollen.“ Zum neuen Ehrenmitglied ernannte die Schiedsrichtergruppe Freising Karl Toth von der SpVgg Zolling.

Obmann Gomm appelliert: „Brauchen ganz dringend neue Schiedsrichter zwischen 30 und 40 Jahren“

Die Anzahl der Fußballspiele sei in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen, informierte Gomm. Waren 2019 noch rund 3500 Spiele mit Schiedsrichtern zu besetzen, so waren es heuer nur noch 2688. „Das hängt mit einer geringer werdenden Zahl an Mannschaften zusammen, vor allem aber mit den vielen Spielgemeinschaften im Jugendbereich“, erläuterte der Chef der Freisinger Unparteiischen. Sorgen hat er, ob auf Dauer trotzdem genügend Schiedsrichter zur Verfügung stehen. „Ich hoffe, dass unsere Jungen bei der Stange bleiben“, so Gomm. „Aber wir brauchen ganz dringend neue Schiedsrichter, die zwischen 30 und 40 Jahre alt sind.“ Dazu will die Schiedsrichtergruppe in den nächsten Wochen eifrig die Werbetrommel rühren und gemeinsam mit der Schiedsrichtergruppe Erding im kommenden Jahr in Marzling sowie Altenerding Neulingskurse anbieten.

Für BFV-Kreisvorsitzende Elisabeth Bauer steht die Qualität der Schiedsrichter vor der Quantität. „Ich habe bei meinen vielen Beobachtungen von Spielen im Landkreis viele sehr gute Schiedsrichter gesehen, beispielsweise Iris Spitaler, aber auch schlechte.“ Bauer forderte die Unparteiischen dazu auf, sich auf dem Platz nichts gefallen zu lassen. Sie bedankte sich zudem ausdrücklich bei den Partnerinnen und Partnern der Referees. „Die müssen euch zu Hause aushalten, wenn ihr nach einem schlechten Tag nach Hause kommt.“

Gerhard Kirchbichler, Beisitzer im Bezirks-Schiedsrichter-Ausschuss, bedankte sich bei Stefan Gomm für seine „zielführende Arbeit“ sowie sein Engagement, und vor allem auch bei allen Schiedsrichtern. Weil der Umgangston auf den Spielfeldern immer emotionaler und rauer werde, sei es alles andere als einfach, ein Spiel zu leiten. „Vielen Dank an alle, die trotzdem dabeigeblieben sind.“