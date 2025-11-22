Der VfB Eppingen beginnt um 14.15 Uhr am Samstag beim SV Spielberg mit dem letzten Pflichtspiel des Jahres 2025. Die Favoritenrolle, die der VfB dabei einnimmt, ist groß, lässt aber keinen Schlendrian zu. Die Spielberger sind alles andere als Laufkundschaft und werden sich auf ihrem eigenen Platz eine Menge ausrechnen, um ihrerseits mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause zu gehen. Für den VfB steht seinerseits die große Möglichkeit parat, mit einer echten Spitzenplatzierung in die zweite Saisonhälfte gehen zu dürfen.
Das Wichtigste zuerst. "Es war wie immer richtig gut in der Pizzeria", schmunzelt David Pfeiffer zur dritten Halbzeit in Zuzenhausen, wo er und einiger seiner Kicker am Samstag nach dem Derby zusammengegessen haben.
Neben dem Rückblick richtete sich der Fokus bereits Richtung Jahresabschluss in Spielberg und an dortige Auswärtsspiele hat der VfB-Coach alles andere als schöne Erinnerungen. "In der Saison bevor ich nach Backnang gewechselt bin, haben wir dort das Spiel und den Anschluss an die Spitze verloren", sagt Pfeiffer und erinnert sich auch an das jüngste Erlebnis in Mittelbaden, als es vor fast genau einem Jahr, "die schlimme Verletzung mit Arnold Lucks Knöchelbruch gegeben hat."
Dennoch, und das haben sich die Eppinger mit ihrer starken Vorrunde verdient, sind sie der eindeutige Favorit, da sie nahezu doppelt so viele Punkte wie die Elf von Yannick Rolf gesammelt haben. Ein eigener Erfolg zum Abschluss würde die Position innerhalb der fünfköpfigen Spitzengruppe festigen. Rein theoretisch wäre sogar Tabellenplatz eins möglich, dafür müsste aber wirklich alles zusammenkommen. "Unsere Aufgabe sind die drei Punkte zu holen, dann bleiben wir unabhängig vom Tabellenplatz auf jeden Fall dabei", weiß Pfeiffer.
Aller Voraussicht nach wird Ende Januar, wenn die Vorbereitung auf dem Trainingsplatz startet, der gleiche Kader für den VfB aktiv sein. Der Coach verrät: "So wird es sein, wenn sich nichts Außergewöhnliches mehr tun sollte. Aktiv auf der Suche sind wir jedenfalls nicht."