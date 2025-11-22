Die Eppinger (schwarz) wollen Spielberg unbedingt einen Dreier zum Jahresabschluss. – Foto: Berthold Gebhard

Jahresabschluss Verbandsliga +++ Der VfB Eppingen will in Spielberg unbedingt seine Position absichern

Der VfB Eppingen beginnt um 14.15 Uhr am Samstag beim SV Spielberg mit dem letzten Pflichtspiel des Jahres 2025. Die Favoritenrolle, die der VfB dabei einnimmt, ist groß, lässt aber keinen Schlendrian zu. Die Spielberger sind alles andere als Laufkundschaft und werden sich auf ihrem eigenen Platz eine Menge ausrechnen, um ihrerseits mit einem Erfolgserlebnis in die Winterpause zu gehen. Für den VfB steht seinerseits die große Möglichkeit parat, mit einer echten Spitzenplatzierung in die zweite Saisonhälfte gehen zu dürfen.

Das Wichtigste zuerst. "Es war wie immer richtig gut in der Pizzeria", schmunzelt David Pfeiffer zur dritten Halbzeit in Zuzenhausen, wo er und einiger seiner Kicker am Samstag nach dem Derby zusammengegessen haben. Neben dem Rückblick richtete sich der Fokus bereits Richtung Jahresabschluss in Spielberg und an dortige Auswärtsspiele hat der VfB-Coach alles andere als schöne Erinnerungen. "In der Saison bevor ich nach Backnang gewechselt bin, haben wir dort das Spiel und den Anschluss an die Spitze verloren", sagt Pfeiffer und erinnert sich auch an das jüngste Erlebnis in Mittelbaden, als es vor fast genau einem Jahr, "die schlimme Verletzung mit Arnold Lucks Knöchelbruch gegeben hat."