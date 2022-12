Jahresabschluss 2022 - Stimmen vom Team

Zum Ende der Saison lassen Spieler und Trainer nochmal das Jahr an sich vorbei ziehen und standen uns für einige Fragen zur Verfügung, um auch aus Ihrer Sicht die Situation des Vereins in diesem Jahr nochmal zu beleuchten.

Wir haben unter den Interviewten verschiedene individuelle Jahresverläufe gewählt, um auch wirklich aus allen Blickwinkeln einen Einblick zu erhalten.

Befragt wurde David Müsch, der das Jahr als Co-Trainer der 2. Mannschaft begann, dann im Sommer zum 2. Vorstandsvorsitzenden gewählt wurde und das Ruder der ersten Mannschaft nach dem 9. Spieltag übernommen hat.

Hallo David, du hast die 1. Mannschaft durch die letzten 6 Spiele der Hinrunde geführt. Wie zufrieden bist du mit deiner Leistung?

Grundsätzlich bin ich zufrieden mit den 6 Spielen. Darunter 5 Punkte geholt zu haben, spiegelt nicht ganz die Tabellensituation wieder. Daher glaube ich fest daran, dass das Ziel "Nichtabstieg" erreichbar ist. Die Mannschaft hat einen starken Zusammenhalt und den Willen, dieses Ziel zu erreichen. Dazu müssen natürlich alle weiter hart an sich arbeiten und das Ziel weiter vor Augen haben.

Der Punkteschnitt spricht natürlich für dich, warum hat man sich am Ende doch für einen neuen Cheftrainer entschieden?

Die Entscheidung wieder etwas kürzer zu treten und vorerst nur das Amt des Co-Trainers zu bekleiden ist mir sehr schwer gefallen. Ich bin zu der Entscheidung gekommen, dass die Vorstandsarbeit im Verein und die Trainertätigkeit parallel einfach nicht umsetzbar ist. Es ist einfach nicht möglich, bei beiden Tätigkeiten gleichzeitig 100% zu geben. Ich denke mit Michael Redwitz haben wir die optimale Lösung gefunden.

Was würdest du denn sagen, was der Mannschaft in der Hinrunde gefehlt hat, um sich da unten in der Tabelle mal etwas zu behaupten?

Ehrlich gesagt nicht viel, denn wir sind auf dem richtigen Weg, immerhin konnten wir den Abstand zum vorletzten Tabellenplatz von fünf auf nur noch einen Zähler verringern und konnten den anderen Teams so zeigen, dass wir auch in dieser Liga mitspielen wollen. Wille, Kampf und Zusammenhalt hat in so einer Situation hohe Priorität.

Sag uns doch zum Abschluss noch, was dein persönliches Highlight in dieser Saison war.

Mein persönliches Highlight war das Spiel gegen Niederaußem 2 am 12. Spieltag. Nach einem 1:3 Rückstand hat die Mannschaft das Spiel noch gedreht und wir haben 5:3 gewonnen (Der Spielbericht zum nachlesen): In diesem Spiel habe ich alle Eigenschaften gesehen, die wir im Abstiegskampf brauchen, allen voran natürlich die Unterstützung der Zuschauer, Fans und Gönnern.

Als nächstes hatten wir ein paar Fragen an René Wieschendorf, der das gesamte Jahr 2022 bei der 1. Mannschaft verbracht hat, also auch den Schmerzhaften Abstieg im Sommer miterlebt hat.

Nach dem Abstieg haben viele Spieler den Verein verlassen. Warum hast du dem Verein die Treue gehalten?

Ich Spiele seit der D-Jugend in Kirchherten Fußball und über die Jahre sind mir der Verein und die ganzen Menschen drum herum so ans Herz gewachsen, dass für mich ein Wechsel nie zur Debatte stand. Da spielt es für mich auch keine Rolle, ob wir in der Kreisliga C oder in der Mittelrheinliga spielen.

Über den Abstieg wurde natürlich im Sommer schon gesprochen, ich würde von dir trotzdem gerne nochmal wissen woran es deiner Meinung nach gelegen hat.

Diesen einen Grund für den Abstieg gibt es meiner Meinung nach nicht. Vielmehr kam es zu vielen unglücklichen Situationen. Zum einen hatten wir über die gesamte Saison Personalprobleme, sowohl sonntags beim Spiel, als auch unter der Woche beim Training. Dazu kam noch, dass wir gegen Mannschaften, die ebenfalls unten drin standen viel schlechter gespielt haben, als gegen Mannschaften die um den Aufstieg gekämpft haben. Ich glaube auch, dass dem Ein oder Anderen auch über die Saison hinweg nicht bewusst geworden ist, dass ein Abstieg wirklich möglich ist und am Ende irgendwie doch noch alles gut wird wie die Jahre zuvor. Ich möchte hier aber besonders erwähnen, dass besonders die Spieler die Jahrelang im Verein waren alles dafür getan haben den Abstieg zu vermeiden, obwohl schon fest stand, dass sie den Verein am Ende der Saison verlassen werden. Aber genug zu letzter Saison, wir haben dieses Jahr noch viel zu tun.

Die Hinrunde verlief wie erwartet sehr schwierig. Warum glaubst du, kann die Mannschaft das Ruder noch rum reißen?

Eben, deshalb befinden wir uns auch nicht zu unrecht nach der Hinrunde auf dem letzten Tabellenplatz. Wir spielen eben das erste mal als Mannschaft so zusammen. Ein paar übrig gebliebene Spieler aus der letzten Saison, ein paar Neuzugänge und eben ein großer Teil aus der damaligen zweiten Mannschaft, da ist es natürlich logisch, dass man nicht erwarten kann direkt wieder um den Aufstieg mitzuspielen. Wir haben eben etwas gebraucht um uns einzuspielen und zu Anfang der Saison wurde dann in den Spielen auch viel zu schnell der Kopf hängen gelassen. Wenigstens konnten wir uns in der zweiten Hälfte der Hinrunde etwas stabilisieren und ein paar Pünktchen mitnehmen. Ich glaube, dass wir uns in der Vorbereitung für die Rückrunde weiter entwickeln werden und das Spiel nach vorne verbessern können. Dann können wir auch mit viel Wille und Leidenschaft gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte bestehen, da bin ich sehr zuversichtlich.

Was hast du dir persönlich für die Rückrunde vorgenommen?

Naja, was kann man sich in dieser Situation schon vornehmen? Ich habe in der letzten Saison gemerkt, wie sehr ein Abstieg schmerzt. Deshalb will ich alles dafür tun, dass ich sowas nicht nochmal durchmachen muss. Das funktioniert natürlich nur, wenn alle an einem Strang ziehen, da helfen persönliche Ziele nicht. Weniger Phrasen in Interviews, das wäre vielleicht mein Ziel...

Hast du dennoch ein persönliches Highlight in dieser Saison?

Ein sportlich persönliches Highlight zu finden ist natürlich nicht einfach. Da würde mir das Spiel gegen Niederaußem einfallen, wo wir das Spiel nach 1:3 Rückstand noch in einen 5:3 Sieg ummünzen konnten. Abseits des Platzes war es natürlich Jonas Zehners Performance von John Legends Song "All of me". Da bekomme ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke.

Nun haben wir uns für einen Spieler entschieden, der am Anfang des Jahres noch in der 2. Mannschaft begonnen hat und nun Kapitän der 1. Mannschaft ist. Herzlich Willkommen Andreas Schumacher.