Jahres-Abschlußfahrt nach Bahlingen

Am kommenden Samstag, den 06. Dezember gastiert unser FC 08 Homburg im letzten Spiel des Jahres am 20. Spieltag der Regionalliga Südwest beim Bahlinger SC. Anstoß im Kaiserstuhlstadion (Stadenweg) ist um 14 Uhr.

Nach zuvor drei sieglosen Ligaspielen in Folge mit zwei Unentschieden gegen den FC Bayern Alzenau (1:1) und den KSV Hessen Kassel (0:0) sowie einer 0:1-Heimniederlage gegen den SV Sandhausen konnten unsere Grün-Weißen am Samstag wieder einen Dreier einfahren. Gegen die U23 des SC Freiburg setzte man sich zu Hause mit 4:1 durch. Mit einer Ausbeute von 29 Punkten steht unser FCH aktuell auf dem 8. Tabellenplatz der Regionalliga Südwest.

Der Bahlinger SC rangiert derzeit mit einer Ausbeute von 11 Punkten auf dem vorletzten Tabellenrang der Regionalliga Südwest. Erst zwei Siege konnte die Mannschaft von Cheftrainer Stefan Reisinger in dieser Spielzeit einfahren – in der Hinrunde gegen den TSV SCHOTT Mainz und die TSG Balingen. 12 Niederlagen musste man bisher einstecken, 5-mal kam es zu einem Unentschieden. Zuletzt musste man zwei Niederlagen gegen Steinbach Haiger (1:2) und Offenbach (0:1) hinnehmen und kam zum Rückrundenauftakt im Kellerduell gegen SCHOTT Mainz nicht über ein 0:0 hinaus. Mit 18 erzielten Toren in 19 Spielen haben die Bahlinger die wenigsten Treffer aller Mannschaften des Wettbewerbs erzielt. 45 Gegentore hat man bisher kassiert und weist damit die drittanfälligste Defensive der Liga auf. Bester Torschütze des BSC ist der am Samstag gelb-rot-gesperrte Rico Wehrle mit 4 Toren.

Das sagt der Trainer

„Bahlingen hat eine Mannschaft, die rennen und beißen, aber auch Fußball spielen kann. Es ist immer schwer und eklig, dort zu spielen. Wir werden alles dafür tun, um noch vor der Winterpause über die 30-Punkte-Marke zu kommen und noch den ein oder anderen Tabellenplatz gutzumachen“, blickt Cheftrainer Roland Seitz der Auswärtsaufgabe entgegen.

Die Bilanz

Bisher trafen unser FCH und der Bahlinger SC 15-mal aufeinander. Die Bilanz: 8 Siege für Grün-Weiß, 4 Siege für den BSC und 3 Unentschieden. Das Duell in der Hinrunde der laufenden Spielzeit entschieden unsere Grün-Weißen zu Hause klar mit 6:0 für sich. Zur Pause lag man durch Markus Mendler und Nico Jörg mit 2:0 vorne. Frederik Schumann, Minos Gouras, Amar Suljić und Tim Steinmetz schraubten im zweiten Durchgang das Ergebnis auf 6:0 hoch.

Das letzte Aufeinandertreffen in Bahlingen am 16. Spieltag 2024/25 endete mit einem torlosen 0:0-Remis. Den letzten Auswärtssieg am Kaiserstuhl holte unser FCH am 6. Spieltag der Saison 2023/24, als man sich durch ein Tor von Phil Harres mit 1:0 durchsetzte.

Das Personal

Bis auf die Langzeitverletzten sind nach aktuellem Stand keine weiteren Ausfälle zu beklagen, sodass die Homburger am Samstag voraussichtlich personell weitestgehend aus dem Vollen schöpfen können.

Anstoß unseres Auswärtsspiels am Samstag beim Bahlinger SC ist um 14 Uhr im Bahlinger Kaiserstuhlstadion. Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Tim Waldinger.