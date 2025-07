Jahr eins ohne den Goalgetter: Unterbruck muss Abgänge verkraften

Durchaus einen Umbruch erleben aktuell die Fußballer des FCA Unterbruck. Die Rot-Weißen haben einige namhafte Abgänge zu verkraften, bei denen einer ganz besonders heraussticht.

In der vergangenen Saison sah es lange Zeit richtig gut aus für den FCA. Zur Winterpause stand das Team von Trainer Sepp Summerer auf Tabellenplatz eins. Der Aufstieg in die Bezirksliga schien greifbar. Großen Anteil hatte daran einmal mehr Stürmer Andreas Hohlenburger. Nach 312 Partien und 226 Toren im Herrenbereich, allein 69 davon in den letzten vergangenen Jahren für die Ampertaler, hängt der 34-Jährige seine Fußballschuhe an den berühmten Nagel (wir haben berichtet).