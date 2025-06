"Jahr der Extreme" beim SV Bruckmühl: Zwei Abstiege und ein Aufstieg

Trotzdem fällt im Besonderen das Fazit von Stephan Keller, sportlicher Leiter der Herren, überwiegend „positiv“ aus: „Durch den Aufstieg der zweiten Mannschaft in die Kreisklasse und dem Abstieg der ersten aus der Landesliga sind wir insgesamt näher zusammengekommen. Das wirkt sich immerhin positiv auf das Gesamtkonstrukt aus. Wir haben mit allen drei Teams die Saison abschließen können. Nach dem Umbruch in der ersten Mannschaft hatten wir einige Probleme. Die neu zusammengestellte Mannschaft musste sich erstmal finden. Das hat leider nicht so funktioniert, wie gedacht, was verschiedene Gründe hatte.

Das zeigt leider auch der Blick auf die Zahlen. In 34 Spielen sammelte der SVB in der Landesliga Südost nur 20 Punkte. 16 Zähler betrug schlussendlich der Rückstand auf die Relegationsplätze, 20 waren es auf die gesicherte Zone. Fünf Siege, fünf Remis, 24 Niederlagen und 30 selbst erzielte Tore waren schlussendlich jeweils der schwächste Wert. 84 Gegentore wurden nur vom Mitabsteiger VfR Garching überboten.

Stephan Keller: „Landesliga war für uns ein Riesenabenteuer“

„Abschließend war die Landesliga für uns ein Riesenabenteuer. Wir hätten niemals gedacht, dass es vier Jahre geht. Jetzt hat es erst einmal wieder ein Ende. In der Bezirksliga gibt es aber auch sehr viele attraktive Gegner. Wir freuen uns drauf“, so Keller weiter. „Es ist sehr schade, dass wir die Landesliga nicht halten konnten. Aber es waren am Ende drei Jahre mehr als uns die meisten zugetraut haben“, ergänzt Straßer.

Nach dem Abstieg in die Bezirksliga wird es bei den Bruckmühlern zum nächsten Kaderumbruch kommen. Neun Spieler, darunter auch Lennard Schweder werden den SVB verlassen: „Nach knapp drei Jahren beim SV Bruckmühl ist für mich der Moment gekommen, um Danke zu sagen – denn ich habe mich dazu entschieden, den Verein zu verlassen. Die rot-weißen Farben habe ich stets mit Stolz getragen. In dieser Zeit durfte ich viele besondere Momente erleben, die ich nicht missen möchte. Rückblickend bin ich unglaublich dankbar – für die großartige Gemeinschaft, den sportlichen Zusammenhalt und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde. Ein besonderer Dank gilt meinen Mitspielern, Trainern und den Verantwortlichen – das Verhältnis war von Anfang an von gegenseitigem Respekt und Offenheit geprägt, wofür ich sehr dankbar bin. Ich wünsche dem SV Bruckmühl und jedem Einzelnen im Verein nur das Beste für die Zukunft – sportlich wie persönlich. Man sieht sich bestimmt wieder“, so der Kapitän.

SV Bruckmühl II schafft Aufstieg in die Kreisklasse

Die Zwoate konnte endlich den langersehnten Aufstieg, der in den vergangenen Jahren jeweils nur knapp verpasst worden war, in die Kreisklasse realisieren. Mit sieben Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz sicherte sich die Mannschaft von Trainerduo Benedikt Aigner und Erich Dreher die Meisterschaft. Neben den 60 Punkten aus 24 Spielen waren 19 Siege und nur zwei Niederlagen sowie 95 geschossene Tore und nur 19 Gegentore jeweils der beste Wert ligaweit.

Maximilian Gürtler sicherte sich zudem mit 21 Toren die Torjägerkrone. Sturmkollege Patrick Gigla landete mit 20 Treffern dahinter. Das Eigengewächs, das im Laufe der Saison für die Erste in der Landesliga debütiert hatte, war mit 41 Torbeteiligungen in 23 Spielen der beste Scorer der Zwoaten. Der Aufstieg wurde anschließend von zahlreichen Akteuren auf Mallorca gebührend gefeiert.

Fünf Spieler der Aufstiegsmannschaft schieben nach dem Meistertitel wieder in die Erste hoch. Zudem verlässt Daniel Kobl den SVB: „Natürlich stellt uns die zweite Mannschaft vor Herausforderungen. Wir sind aber überzeugt davon, dass wir es schaffen werden, in der Kreisklasse Schritt zu halten. Die Möglichkeit haben wir, auch wenn sich der Kader verändern wird.“

SV Bruckmühl steigt in die C-Klasse ab – Zukunft noch offen

Der Abstiegskampf in der B-Klasse ist schlussendlich durch mehrere Nichtantritte gegnerischer Mannschaften entschieden worden. Damit fehlten der Dritten am Ende drei Zähler auf den Klassenerhalt. Zwischenzeitlich musste das Team verletzungs- und krankheitsbedingt auf zahlreiche Spieler verzichten und litt zudem an den Ausfällen bei der Zwoaten und Ersten. Starke elf Punkte aus den letzten sieben Spielen waren leider zu wenig. Somit geht es nach drei Jahren in der B-Klasse leider wieder zurück in die C-Klasse. Mit 13 Scorern in 13 Einsätzen zählte Christoph Wagner zu den auffälligsten Akteuren. Routinier Lu Volke traf sechsmal und bereitete weitere fünf Tore vor.

Die Zukunft der Dritten über den Sommer hinaus ist noch nicht final geklärt. „Ich finde es super stark, dass wir eine dritte Mannschaft haben. Mir macht es immer Spaß, auch der Dritten zuzuschauen. Es ist schön zu sehen, dass wir sehr viele Spieler haben, die nicht den Aufwand der Ersten und Zweiten betreiben wollen, aber trotzdem Lust haben, zu kicken. Wir wollen die Mannschaft unbedingt erhalten. Das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Im Endeffekt hoffen wir, dass wir es irgendwie hinkriegen“, blickt Keller schon einmal nach vorne.

Dass die saisonale Rückschau der Fußball-Abteilung insgesamt positiv ausfällt, liegt vor allem auch an der erfolgreichen Jugend: „Unser Nachwuchs hat sich optimal weiterentwickelt mit den Meisterschaften der U15-Junioren, U15-Juniorinnen, der B6, der U15 in der Kreisklasse sowie der Herbstmeisterschaft der A-Jugend und der BOL-Aufstiegsrunde danach. Des Weiteren haben auch viele andere Teams oben mitgespielt. Damit können wir wirklich zufrieden sein“, schließt Straßer sein Fazit ab.