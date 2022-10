Jahnsportanlage: Neuer Kunstrasenplatz soll kommen Der Sportausschuss hat grünes Licht für einen neuen Kunstrasenplatz auf der Jahnsportanlage gegeben. Vor der finalen Entscheidung müssen Details geklärt werden. Statt des Ascheplatzes steht auch die Umwandlung eines Rasenplatzes im Raum.

Bei den Haushaltsberatungen sollen dann noch einige Punkte geklärt werden: Was passiert mit den Freizeitfußballern, die den Ascheplatz aktuell gerne nutzen? Wäre es nicht kostengünstiger und effizienter, einen Rasenplatz statt den Ascheplatz in einen Kunstrasenplatz umzubauen? Und ist die Rechtsnachfolge der fusionierten Vereine SV und DJK Teutonia St. Tönis automatisch an den großen SC St. Tönis übergegangen, damit der Antrag des SV seine Gültigkeit behält?

In jedem Fall steigen die Kosten. Denn die Kalkulation zum aktuellen Antrag ist zwei Jahre alt, der Betrag von 464.200 Euro dürfte nicht mehr aktuell sein. In der Verwaltungsvorlage steht dazu folgendes: „Je nach Marktlage müssen Zuschläge bis zu 30 Prozent kalkuliert werden.“ Eine aktuelle Kostenschätzung wird vorgelegt, wenn im Finanzauschuss final über den Antrag entschieden wird. Christiane Tille-Gander (CDU) regte an, ein künftiger Kunstrasenplatz müsse öffentlich zur Verfügung stehen. Lars Kuhlenschmidt vom Stadtsportverband, unterstützt diese Forderung. Er sieht aber auch eine Gefahr: Für den Fall, dass der Kunstrasenplatz umgesetzt wird, fürchtet er, dass andere wichtige Investitionen in den Sport nicht mehr vorgenommen werden können. Der Ascheplatz, der jetzt durch einen Kunstrasenplatz „überbaut“ werden soll, war vor sechs Jahren für rund 300.000 Euro ertüchtigt worden.

„Wir sind Grüne, aber wir sind auch für Kunstrasen“, erklärte Volker König. Der große Vorteil sei, dass der Platz ganzjährig fast bei jedem Wetter genutzt werden könnte. Von besonderer Bedeutung für die Grünen ist, dass bei der Auswahl der Schüttung darauf geachtet wird, dass kein Mikroplastik verwendet wird. Timo Schönen (SPD) gab zu bedenken, dass die Nutzungsdauer eines Kunstrasenplatzes nicht höher sei als die eines Tennenplatzes. Auch Helge Schwarz (SPD) plädierte für die Umwandlung eines Rasenplatzes. Ihm sei es zudem wichtig, dass auch der neue Verein aus Gründen der Rechtssicherheit eine Kostenbeteiligungszusage schriftlich abgebe. Der alte Spielverein hatte bereits signalisiert, einen Eigenanteil in Höhe von Höhe von 100.000 Euro und einer Eigenleistung von 10.000 Euro zu den Gesamtkosten beizusteuern.

Das ist gut so, denn mit Förderprogrammen kann nicht unbedingt gerechnet werden. Die Verwaltung hatte dies geprüft. Aus dem Topf „Moderne Sportstätte 2020“ haben Tönisvorster Vereine bereits insgesamt 397.570 Euro entnommen. Eine Fortführung des Programms sei nicht sicher. Die Verwaltung geht davon aus, dass aus dem Investitionspakt Sportstätten keine Mittel fließen können: „Die Verwaltung hat bereits im letzten Jahr einen Förderantrag gestellt zur energetischen Dachsanierung der Sporthallen in Vorst und damit die maximale Fördersumme ausgeschöpft“, ist in der Beratungsvorlage zu lesen.