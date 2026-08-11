Jahn will ins Pokal-Achtelfinale: Mit Rückenwind nach Seebach

Auf die Unterstützung seiner Fans kann sich der SSV Jahn Regensburg auch in Seebach verlassen. – Foto: Imago/Eibner

Englische Woche für den SSV Jahn! Zwischen dem ersten und dem zweiten Saisonspiel in der 3. Liga müssen die Regensburger im Bayerischen Toto-Pokal ran. Am morgigen Mittwochabend sind die Rothosen zu Gast beim niederbayerischen Landesligisten TSV Seebach. Freilich eine absolute Pflichtaufgabe für den Jahn, der mit einem Sieg ins Achtelfinale vorstoßen würde. Ansonsten hat sich aus der Oberpfalz einzig die SpVgg SV Weiden für die Runde der letzten 16 qualifiziert. Anstoß in der Seebacher Waldsportanlage ist um 18.30 Uhr.

Morgen, 18:30 Uhr TSV Seebach Seebach SSV Jahn Regensburg SSV Jahn 18:30 live PUSH



Die Domstädter treten die Reise in den Landkreis Deggendorf als Tabellenführer der 3. Liga an. Am Wochenende feierte der Jahn einen Saisonauftakt nach Maß. Beim imposanten 5:2-Auswärtssieg gegen Viktoria Köln startete die Mannschaft von Cheftrainer Sascha Hildmann nervös ins Spiel, überzeugte später aber mit Effizienz und viel Spielwitz in der zweiten Halbzeit. Weiteres Selbstvertrauen für den Heimauftakt am Sonntag gegen Saarbrücken können sich Fein, Hermes & Co. nun gegen den TSV Seebach abholen.



Hildmann kommentiert die Aufgabe gegen den Landesligisten so: „Nach dem erfolgreichen Liga-Auftakt wollen wir jetzt natürlich auch im Toto-Pokal wieder eine gute Leistung zeigen und in die nächste Runde ziehen. Wir freuen uns auf das Pokal-Duell beim TSV Seebach und auch auf viele Jahnfans, die uns wieder unterstützen werden.“ Reichlich Fan-Unterstützung wurde dem Drittligisten schon in der ersten Pokalrunde gegen den Kreisligisten SG Breitenberg/Sonnen (11:0) zuteil. Auch diesmal dürfte der Support groß sein. Sportlich wird der Jahn diesmal freilich eine ganze Schippe mehr gefordert sein. Hinsichtlich der Aufstellung dürfte Hildmann im Vergleich zum erfolgreichen Ligastart sicherlich ein Stück weit die Rotationsmaschine anschmeißen. Sicher fehlen werden weiterhin Florian Dietz, Benedikt Saller, Davis Asante und Neuzugang Marco Wörner.





Im Lager des TSV Seebach freut man sich riesig auf dieses Highlight-Spiel. Es könnte sogar ein neuer Zuschauer-Vereinsrekord geknackt werden. „Wenn uns vor 15 Jahren jemand gesagt hätte, dass wir mal ein Pflichtspiel gegen Jahn Regensburg bestreiten, wäre derjenige wohl für verrückt erklärt worden“, schmunzelt Seebachs Manager Gunther Peukert. Erst seit wenigen Wochen trägt Andreas Kölbl als neuer Cheftrainer die Verantwortung bei den Niederbayern. Der amtierende Vizemeister der Landesliga Mitte holte aus den ersten fünf Saisonspielen sieben Punkte (2/1/2). „Personell haben wir wenig Optionen. Trotzdem werden wir versuchen, bestmöglich dagegenzuhalten und ein ordentliches Ergebnis zu erzielen. Die Rollen sind allerdings klar verteilt“, sagt Peukert.



