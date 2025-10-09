Jahn und Fortuna eint Personalsorgen – Rühls Heimpremiere vs. Primus

Auf den jungen Innenverteidiger Lukas Krämer (links) und seine Chamer dürfte gegen Bamberg wieder Schwerstarbeit zukommen. – Foto: Wolfgang Zink

Seit eineinhalb Jahren hat der ASV Cham in der Bayernliga Nord kein Heimspiel mehr verloren. Dieser Lauf könnte am Freitag ins Wanken geraten. Der formstarke Regionalliga-Absteiger FC Eintracht Bamberg gastiert in der Kreisstadt. Zeitgleich absolvieren die SpVgg SV Weiden und die DJK Gebenbach mindestens genauso schwere Aufgaben. Die Wasserwerkler sind bei Top-Team SC Eltersdorf zugegen, während Gebenbach bei der Heimpremiere von Neutrainer Dominic Rühl auf Spitzenreiter und Rühls Ex-Klub ASV Neumarkt prallt. Am Samstag ist das Regensburger Duo gefordert. Sowohl beim SV Fortuna (in Coburg) als auch beim SSV Jahn II (gegen Neudrossenfeld) könnten die Vorzeichen in personeller Natur günstiger stehen.

Michael Riester weiß derzeit nicht so genau, wohin die Reise für seine Mannschaft gehen soll: „Wir sind mit erst zwei Niederlagen aus zwölf Spielen eine absolute Spitzenmannschaft. Wenn man aber auf unsere erst drei gewonnen Spiele blickt, stehen wir zu Recht im hinteren Tabellendrittel“, sagt der Chefanweiser der SpVgg SV Weiden (11., 16). Sieben Mal haben Kapitän Felix Behnke und seine Mitstreiter schon Unentschieden gespielt. Dadurch blieb ein größerer Sprung in der Tabelle bisher verwehrt. „Wir hatten bei unseren sieben Remis oft die Chance, die Spiele für uns zu entscheiden, wenn ich an die Spiele zu Hause gegen Hof oder zuletzt Gebenbach sowie auswärts in Erlangen und Cham denke“, hofft Riester, dass das Momentum mal wieder auf die eigene Seite ausschlägt. Mit dem SC Eltersdorf (4., 21) geht's nun zu einer absoluten Spitzenmannschaft der Liga. Erst 14 Gegentore sind Liga-Bestwert. Riester bezeichnet die „Quecken“ als die „beste Mannschaft der Liga“. Dennoch reist die SpVgg selbstbewusst nach Erlangen: „Wir sind so selbstbewusst, dorthin zu fahren und gewinnen zu wollen, da es endlich an der Zeit ist, ein Highlight für uns in dieser Saison zu setzen.“ Und ein Sieg beim Meisterkandidaten Eltersdorf wäre sicherlich solch ein Highlight. Auf der Weidener Verletztenliste stehen Alexander Kautz, Adrian Hoti, Stefan Pühler und Niklas Lang. Daniel Krlicka ist dagegen nach überstandener Erkrankung wieder einsatzfähig.







Heimpremiere für Dominic Rühl, den neuen Cheftrainer der DJK Gebenbach (13., 12)! Und das mit einer besonderen Konstellation. Einmal gibt der aktuelle Spitzenreiter sein Stelldichein in der Hudson-Arena. Zum Zweiten stand Rühl in der Saison 2024/23 selbst an der Seitenlinie des ASV Neumarkt (27). „Auf das nächste Derby an einem Freitagabend freuen wir uns sehr. Wir wollen zu Hause die letzten Leistungen bestätigen und den Weg fortführen“, erklärt Rühl. Dessen Team ist zwar seit fünf Spielen ungeschlagen, kam jedoch zuletzt drei Mal in Folge nicht über ein Remis hinaus. Gegen die in Top-Form befindlichen Neumarkter – die einzige Saisonniederlage gab es am ersten Spieltag – werden die Gebenbacher Spieler alles aufbieten müssen. „Die Jungs haben auch in dieser Woche die Themen, die wir trainiert haben, gut umgesetzt und zeigen sich sehr lernwillig und lernfähig“, berichtet Rühl von seinen Eindrücken. Das Credo fürs Oberpfalz-Duell: „Mit den Fortschritten und der Aggressivität der letzten Spiele wollen wir auch im Heimspiel alles daran setzen und das Bestmögliche geben, um weiter zu punkten.“ Leon Brandl und Dominik Späth kehren zurück, womit der DJK-Kader vollzählig ist.







Seit einer gefühlten Ewigkeit hat der ASV Cham (6., 19) kein Heimspiel mehr verloren. Das Kappenberger Sportzentrum hat sich inzwischen zu einer Art Festung entwickelt. Und das soll auch so bleiben. An diesem Freitag reist Regionalliga-Absteiger FC Eintracht Bamberg (8., 18) an, der zuletzt besser in Fahrt kam und dreimal in Folge gewann. „Bamberg hat viel Qualität und ist eine sehr erfahrene Mannschaft“, weiß Chams Trainer Faruk Maloku. Personell gibt es das ein oder andere Fragezeichen bei den Oberpfälzern. Lukas Leutner und Yannick Frey waren zu Wochenbeginn krank. Inwieweit es für einen Einsatz reicht, wird sich zeigen. Gleiches gilt für Konstantin Landstorfer und Tim Geiger. Jakub Hrudka ist weiterhin im Aufbau. Sicher keine Option ist am Freitag Niko Becker. Beim Kapitän und Torjäger ist eine Zerrung wieder aufgebrochen. „Er wird mindestens zwei Wochen pausieren müssen. Welche Aufstellung und Spieler wir ins Rennen schicken können, ist gerade schwierig zu sagen“, meinte Maloku am Mittwoch. „Wir sind aber guter Hoffnung, dass der ein oder andere noch rechtzeitig bis Freitag zurückkommen wird.“ Nicht mehr zur Verfügung steht derweil Innenverteidiger Valentin Seebauer aufgrund eines Meisterstudiums in Rosenheim. Auf Sicht könnte Lukas Krämer die Lücke ausfüllen. Der Jungspund spielte letzte Woche in Neumarkt (0:1-Niederlage) eine souveräne Partie.

„Die zwei Gesichter der Fortuna Regensburg“ titelte die Tageszeitung am Montag treffend. Momentan gelingt es dem SV Fortuna (9., 18) nicht, sein volles Leistungspotenzial über die vollen 90 Minuten auf den Platz zu bringen. So erneut gesehen gegen Kornburg, als die Mannschaft erst nach der Pause aufwachte und da aus einem 0:2 noch ein 2:2 machte. „Das ist Kopfsache. Die Jungs sind noch nicht von Anfang an bereit beziehungsweise wissen nicht, mit welcher Intensität die Gegner kommen. In dieser ausgeglichenen Liga darf man niemanden unterschätzen“, sagt Fortunas Coach Arber Morina, der die Schlüsselspieler um Neu-Kapitän Nocerino, Altenstrasser und Sarajlic in die Pflicht nimmt: „Sie müssen Verantwortung übernehmen und sind gefragt, stabile Leistungen abzurufen. Bislang sind immer wieder ein, zwei Spieler dabei, die nicht konstant ihre Leistung bringen.“ Die kleine Ergebnisdelle von vier Spielen ohne Sieg (0/2/2) soll am Samstag enden. Es geht zum Wiederaufsteiger FC Coburg (14., 11). „Sie gestalten jedes Spiel sehr eng. Gerade daheim sind sie schwer zu knacken“, kennt Morina die Coburger Ergebnisse. Daher warnt der 38-Jährige eindringlich: „Wir müssen uns vor Augen führen, dass das kein Selbstläufer wird. Diese Message muss bei meinem Spielern ankommen. Gegen einen wieder nicht zu unterschätzenden Gegner müssen wir vom Anpfiff weg voll da sein, ansonsten erlebt man erneut böse Überraschungen. Lehrbeispiele dafür haben wir in letzter Zeit genug bekommen.“ Personell haben die Regensburger Sorgen. Nico Dantscher, Jason Sarajlic, Andrea Nocerino, Ediz Medineli, Jakob Klier, Amir Hedider und Kevin Horn haben kleinere bis größere Blessuren. Für einen Kaderplatz am Wochenende sieht es aber größtenteils gut aus. Noch keine Option ist Kevin Hoffmann nach seiner Gehirnerschütterung. „Das Lazarett ist groß, doch das sind keine Ausreden. Alle anderen wollen auch Bayernliga spielen. Diese Chance muss man nutzen“, betont Morina.









Keine Möglichkeit, den 2:1-Heimerfolg gegen Stadeln zu „vergolden“, hatte der SSV Jahn II (15., 9) vor Wochenfrist. Der Spielplan sah für die Regensburger Youngster nämlich ein spielfreies Wochenende vor. Im zweiten von drei Heimspielen nacheinander kommt nun der TSV Neudrossenfeld (5., 20) an den Kaulbachweg. Nach wie vor steht die Jahn-U21 arg unter Zugzwang. Das rettende Ufer ist aber nur drei Punkte entfernt. „Neudrossenfeld ist eine gut organisierte Mannschaft mit Stärken bei Standardsituationen. Es ist wichtig, dass wir im Spielaufbau konzentriert und zielstrebig agieren“, fordert Übungsleiter Christoph Jank vor dem Spiel. „Wir werden unsere Prinzipien weiter schärfen und mit viel Energie und hoher Intensität ins Spiel gehen.“ Ziel ist der dritte Heimdreier in dieser Saison. Allerdings stehen die personellen Vorzeichen alles andere als günstig. Sechs Akteure stehen nicht zur Disposition. Namentlich sind das Titus Knoche (Aufbautraining), Ante Banden (Bänderverletzung), Volodymyr Kharabara (Sehnenreizung), Henrik Heid (Muskelverletzung), Fabian Ziegler (Muskelverletzung) und Lenny Schön (rotgesperrt).