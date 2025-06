Jahn-U21 legt mit acht neuen Gesichtern los

Lange sah es danach aus, als würde dem SSV Jahn II in der Bayernliga Nord die Abstiegs-Relegation drohen. Doch die Regensburger Youngster zogen doch noch den Kopf aus der Schlinge und schafften den Klassenerhalt auf direktem Wege. Seit vergangenem Donnerstag läuft die Vorbereitung auf die bevorstehende Bayernliga-Saison. Cheftrainer Christoph Jank – er geht ins mittlerweile fünfte Jahr an der Seitenlinie der U21 – konnte beim Trainingsstart acht neue Gesichter in seinen Reihen begrüßen.

Im Angriffsbereich kann der Jahn nun wieder auf Kelvin Onuigwe setzen. Der 21-Jährige kehrt nach seiner Leihe zur SG Barockstadt nach Regensburg zurück und ist für die zweite Mannschaft eingeplant. Aus dem externen Regal bediente sich der SSV beim Stadt- und Liga-Konkurrenten SV Fortuna. Von dort kam mit Tempostürmer Fabian Ziegler (24) der aktuelle Torschützenkönig der Bayernliga Nord (wir berichteten). Die U21 möchte er als Sprungbrett nutzen, sich hier für Höheres beweisen.



Neben dem Stürmerduo kommt wie üblich ein Schwung aus der eigenen U19 nach. Sieben Spieler sind es diesmal. Namentlich rücken die Torleute Paul Schmid und Maurice Merkl sowie Noa Rettich, Samuel Hasa, Abaz Mazrekaj und Felix Albrecht in den ältesten Jahrgang der Jahnschmiede auf. Jakob Krauss ist zwar noch für die U19 spielberechtigt, wird aber die Vorbereitung ebenfalls in der U21 absolvieren.



Chefcoach Christoph Jank sagte zum Trainingsstart: „Es freut mich, alte und neue Gesichter wieder hier zu sehen. Die Akkus sind wieder aufgeladen. Jetzt gilt es, sich mit maximaler Vorfreude und Positivität auf die neue Saison vorzubereiten und die Zeit bestmöglich für sich zu nutzen. Dafür ist jeder Spieler verantwortlich, über Leistung ist sehr viel möglich“, wird der Österreicher auf der Homepage des SSV Jahn zitiert. NZL-Chef Christian Martin kommt folgendermaßen zu Wort: „Ich möchte vor allem alle U19-Spieler und Neuzugänge bei der U21 willkommen heißen. Wir haben eine tolle Truppe mit guten Veranlagungen, die jetzt punktuell verstärkt wurde. Ich wünsche allen Talenten eine verletzungsfreie und erfolgreiche Saison und hoffe, dass möglichst viele ihre Chance bestmöglich nutzen können.“



In den nächsten Wochen bestreitet der Bayernliga-Unterbau des Regensburger Drittligisten auch vier Testspiele, ehe es am Wochenende des 19./20. Juli wieder um Punkte geht. Vorbereitungsgegner sind die Landesligisten SC Luhe-Wildenau (21. Juni um 16 Uhr in Weiherhammer) und FC Kosova Regensburg (28. Juni um 16 Uhr daheim) sowie die U23 des tschechischen Meisters SK Slavia Prag (5. Juli um 14 Uhr in Pisek) und Bayernligist SV Fortuna Regensburg (12. Juli um 14 Uhr daheim).