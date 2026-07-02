Jahn-Talent aus Helmbrechts schließt sich Hof an Samuel Zuber wechselt von der U19 des SSV Jahn Regensburg zurück in die Heimat, zur SpVgg Bayern Hof von Helmut Weigerstorfer · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Läuft künftig auf der Grünen Au auf: Samuel Zuber – Foto: SpVgg Bayern Hof

Dass inzwischen fest steht, dass die SpVgg Bayern Hof am 18. Juli gegen den ASV Cham in die neue Saison startet, macht deutlich, dass die neue Spielzeit nicht mehr weit weg ist. Somit befindet sich auch die Kaderplanung in den letzten Zügen. Der vielleicht krönende Abschluss in dieser Hinsicht ist beim oberfränkischen Traditionsverein Samuel Zuber. Das Talent kommt vom Nachwuchsleistungszentrum des SSV Jahn Regensburg, worüber der Verein im Rahmen einer Pressemitteilung informiert.

Der 18-jährige Mittelfeldspieler stammt aus Helmbrechts und wurde in den vergangenen Jahren beim oberpfälzischen Drittligisten ausgebildet. Zuletzt stand Zuber für die U19 in der Bundesliga auf dem Platz und sammelte dort auf höchstem Nachwuchsniveau wertvolle Erfahrungen.



Der laut Medieninformation variabel im zentralen Mittelfeld einsetzbare Neuzugang konnte sich bereits in den ersten Trainingseinheiten bei den Hofer Jungs empfehlen und hinterließ beim Trainerteam einen bleibenden Eindruck. "Samuel hinterließ in den Trainingseinheiten einen hervorragenden Eindruck und überzeugte schnell das gesamte Trainerteam", lässt sich Geschäftsführer Achim Schubert zitieren.





Besonders freut die Verantwortlichen, dass mit Samuel Zuber ein weiteres Talent aus der Region den Weg auf die Grüne Au gefunden hat. "Als gebürtiger Helmbrechtser schließt er den Kreis, mit jungen, sehr gut ausgebildeten Nachwuchskräften aus der Region zu arbeiten. Wir freuen uns, dass er sich für Bayern Hof entschieden hat“, so Schubert weiter.



Mit Samuel Zuber gewinnt der Verein eigenen Angaben zufolge einen entwicklungsfähigen Mittelfeldspieler, der trotz seines jungen Alters bereits auf hohem Niveau ausgebildet wurde und nun den nächsten Schritt im Herrenfußball gehen möchte. "Die Hofer Bayern heißen Samuel Zuber herzlich willkommen und wünschen ihm einen erfolgreichen Start in Gelb-Schwarz", heißt es in der Pressemitteilung abschließend.