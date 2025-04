Die Gesichter nach dem Schlusspfiff sprachen Bände (von links): Bryan Hein, Julian Pollersbeck und Anssi Suhonen. – Foto: Imago Images

Jahn steht am Abgrund: »Das wird Konsequenzen haben« Regensburger Hoffnungen auf den Klassenerhalt schwinden nach dem desolaten Auftritt in Elversberg weiter Verlinkte Inhalte 2. Bundesliga SV 07 Elversberg SSV Jahn

Die mitgereisten Fans nahmen es mit Galgenhumor. Nach dem fünften Gegentor bildete nahezu der gesamte Gästeblock eine Polonaise, angefeuert von dem ein oder anderen Heim-Fan. Viel zu lachen hatten die Regensburger Fans zu diesem Zeitpunkt freilich nicht mehr. Nach der gestrigen, unsäglichen 0:6 (0:3)-Auswärtsniederlage im Saarland beim SV Elversberg taumelt der SSV Jahn in der 2. Bundesliga mehr denn je dem Abstieg entgegen. Trainer Andreas Patz fand klare Worte und erklärte nach Abpfiff, dass diese böse Klatsche nicht folgenlos bleiben werde.

Dabei waren die Oberpfälzer ja eigentlich mit frischem Rückenwind ins Spiel gegangen, nach dem 2:1-Heimsieg gegen Nürnberg. Von diesem Rückenwind war auf dem Feld aber bald nichts mehr zu spüren. Viel zu anfällig und indisponiert agierte die Regensburger Defensivabteilung, wurde ein ums andere Mal ausgekontert. Alle sechs Gegentreffer resultierten aus starken Umschaltsequenzen der Saarländer, deren Stürmer erschreckend viel Freiraum bekamen. Auch Patz' Rück-Umstellung von Dreierkette auf Viererkette nach dem Seitentausch brachte nicht den gewünschten Effekt. Defensiv viel zu anfällig, war der Jahn auch vorne nahezu abgemeldet – von einem frühen Außennetz-Schuss von Sargis Adamyan abgesehen. Das war desolat!









SSV-Trainer Andreas Patz hatte sich in den letzten Wochen oft genug vor die Mannschaft gestellt, wirkte diesmal aber schlicht und ergreifend konsterniert. Knallhart sprach er an: „Ich muss mich für den Auftritt entschuldigen. Es war in keiner Weise das, was wir zeigen wollten. Es war ein Klassenunterschied. Außer in den ersten Minuten haben wir in keiner Spielphase die Grundtugenden gezeigt. Von Intensität, Zweikampfführung oder Laufbereitschaft war nichts zu sehen“, legte er nach dem Spiel den Finger in die Wunde. Weiter fuhr er fort: „Diese Art und Weise ist nicht wie wir Spiele angehen und Fußball spielen wollen. Der heutige Auftritt ist nicht akzeptabel. Wenn wir uns so präsentieren, haben wir keine Berechtigung und keine Chance, in der Liga mitzuhalten. Das Spiel knallhart zu analysieren und aufzuarbeiten muss jetzt im Vordergrund stehen. Das können wir so nicht stehen lassen. Das ist nicht der SSV Jahn und nicht das, was wir den Fans schuldig sind.“ Gegenüber Sky sagte er noch: „Das wird auch Konsequenzen haben, das ist klar.“ Welche Art von Konsequenzen das sei, wollte er nicht sagen.



Sein Kapitän Andreas Geipl blies in ein ähnliches Horn: „Es ist schwer, Worte zu finden. Nach dem Heimsieg in Nürnberg haben wir uns viel vorgenommen. Davon haben wir heute gar nichts auf den Platz bekommen. Sie haben uns vorgeführt, weil wir nicht in die Zweikämpfe gekommen und nur hinterhergelaufen sind. Ein 0:6 spricht für sich. Da fehlen mir die Worte, die aktuelle Lage ist extrem schwer. Wir waren heute im Kopf nicht da.“ Für den SSV Jahn war es nicht die erste hohe Auswärts-Klatsche in dieser Spielzeit. „Es wird nicht einfacher, aber wenn wir uns weiterhin auswärts so präsentieren, haben wir keine Chance.“



Deutliche Worte also auch aus der Mannschaft. Was kann dem geneigten Fan jetzt überhaupt noch Hoffnung machen? Nun, zumindest zwei Punkte. Einerseits die ordentliche Bilanz beim Heimspielen (5/3/6), und zum Zweiten die Tatsache, dass die aktuell acht Punkte Rückstand zum rettenden Ufer (Preußen Münster/27) immer noch aufholbar erscheinen. Aber gerade so, wie sich die Regensburger in dieser Saison auswärts präsentieren (0/1/13), erscheint eine Aufholjagd des Tabellenletzten äußerst unrealistisch. „In den letzten sechs Spielen erwarte ich von allen Spielern, die auf dem Feld stehen, alles zu geben und für den Verein einzustehen“, fand Patz dann doch noch ein paar kämpferische Worte. Am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) geht es – glücklicherweise wieder zu Hause – gegen Schalke 04. Immerhin: Es wird das zweite ausverkaufte Heimspiel in Folge sein.