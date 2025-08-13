Jahn »spielt nicht die Sterne vom Himmel« - und Kornburg »tut's weh«

Fünf Minuten vor Spielende wurde es noch einmal richtig spannend: Nachdem Drittliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg in der zweiten Halbzeit mehr und mehr seiner Favoritenrolle gerecht geworden ist - und die Wimmer-Truppe mit 2:0 führte, machte es Moritz Gündling mit dem Anschlusstreffer interessant. Doch lange Rede, kurzer Sinn: Mit den Oberpfälzern ist letztlich das Team in die 3. Runde des Bayerischen Totopokal eingezogen, von dem man es erwartet hatte. Aber auch der unterlegene TSV Kornburg ist ein Gewinner.

"Natürlich sind wir davon ausgegangen, dass wir gegen einen Drittligisten chancenlos sein könnten", sagt TSV-Manager Josef Maiser im Zwiespalt der Gefühle. Denn einerseits geht der Sieg der Gäste in Ordnung, weil "Regensburg cleverer war. Gerade nach dem 1:2 haben sie sehr auf Zeit gespielt." Andererseits hätte sich die Truppe von Trainer Hendrik Baumgart mehr als wacker geschlagen. "Ein Klassenunterschied war nicht zu erkennen. Wir waren gut im Spiel, oft auf Augenhöhe. Und dann die Niederlage - da tut's weh."

Gerade in der 1. Halbzeit wehte ein Hauch der typischen Pokalluft über Mittelfranken hinweg. Kornburg, der Außenseiter, konnte lange das 0:0 halten. Erst in der Nachspielzeit wurde es standesgemäß - Christian Kühlwetter war dafür verantwortlich. Nach gut einer Stunde erhöhte Davis Asante - und alles deutete darauf hin, dass das Spiel den vorhergesagten Lauf nehmen würde. Bis Moritz Gündling in Erscheinung trat...

...aber auch dann ist das Spiel eher ausgelaufen", macht der neue SSV-Trainer Michael Wimmer deutlich. Freilich, er und sein ganzes Team wüssten, wie das Spiel einzuordnen sei. "Wir haben nicht die Sterne vom Himmel gespielt", ist der Niederbayer in Diensten der Oberpfälzer ehrlich. "Wir wussten schon vorher, dass es kein einfaches Spiel werden würde. Im Pokal geht es darum, weiter zu kommen." Und das hat der Jahn geschafft. Man hätte, so der Coach, den Sack viel früher zumachen können, ja sogar müssen. Und dann wäre es fünf Minuten vor Schluss nicht mehr spannend geworden.