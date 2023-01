Gestern wurde seine Rückkehr zu Vilzing offiziell gemacht, heute stand er bereits für die DJK auf dem Platz: Lucas Chrubasik. – Foto: Florian Würthele

Jahn siegt standesgemäß gegen Vilzing Kurzfristig anberaumtes Testspiel geht mit 5:1 an den Zweitligisten – Ex-Jahnler Stowasser erzielt den Ehrentreffer

Natürlich: Gegenüber der in dieser Woche gestarteten DJK Vilzing, befinden sich die Zweitligaprofis des SSV Jahn schon weitaus länger wieder im täglichen Trainingsbetrieb. Und das machte sich im Duell gegeneinander bemerkbar. Schlussendlich setzten sich die Regensburger in ihrem letzten Testspiel vorm Punktspielstart mit 5:1 (1:0) durch. Standesgemäß also. Wobei auch der Regionalligist zu Chancen kam, durch Tommy Stowasser sogar einmal treffen durfte und eine mutigere Phase drin hatte.



Erst am gestrigen Freitag war dieses Testspiel im Jahn-Nachwuchsleistungszentrum am Kaulbachweg überhaupt anberaumt worden. Die U 21 des SSV Jahn hatte aufgrund Personalmangels das Spiel in Vilzing gecancelt, so dass sich der Jahn mit seinem Zweitligateam dazu bereit erklärte, gegen die DJK zu testen. Anstelle von 120 Minuten gegen den österreichischen Zweitligisten Steyr gingen die Profis von Trainer Mersad Selimbegovic nun die üblichen 90 Minuten gegen Steyr (Endstand 4:0) und – mit dem Rest des Kaders inklusive zweier U21-Spieler – nochmal genau so lang gegen Vilzing.



Der Regionalligist mit seinen vielen ehemaligen Jahnlern im Kader hatte vor, kompakt zu stehen, überließ seinem Gegner in der ersten Halbzeit weitestgehend das Feld. Wobei es den Schwarzgelben hierbei ganz gut gelang, den Jahn vom eigenen Tor fernzuhalten. In der 34. Minute ging der Favorit um Sarpreet Singh schließlich aber doch in Führung, als jener Singh seinen Mitspieler Aygün Yildirim mustergültig in Szene setzte. Die Gäste aus dem Landkreis Cham gingen frosch und mutig rein in den zweiten Abschnitt, hatten nun ihre beste Phase. Und trafen prompt: Einen Schnittstellenpass veredelte „Joker“ Tommy Stowasser, indem er vor Alex Weidinger die Nerven behielt (50.). Später klärte ein Regensburger Innenverteidiger einen Torschuss der DJK auf der Linie. Und Stowasser verzeichnete noch ein Abseitstor (69.).





Tommy Stowasser überwindet in dieser Szene Jahn-Schlussmann Alex Weidinger zum zwischenzeitlichen 1:1. – Foto: Florian Würthele





Davon abgesehen, wurde die Dominanz des SSV Jahn im weiteren Verlauf aber größer und größer. Dabei konnte er die konditionellen Vorteile gegenüber dem frisch im Trainingsbetrieb stehenden Gast ausnutzen. Yildirim traf noch ein weiteres Mal (66.), außerdem war Dario Vizinger (64./77.) doppelt erfolgreich. Für das zwischenzeitliche 2:1 zeichnete sich der auffällige Minos Gouras (57.) verantwortlich.



Im Gegensatz zu den vorangegangenen Testspielen, zeigte sich der Regensburger Zweitligist an diesem Samstag torhungriger und effizienter. Neunmal traf er insgesamt in den Spielen gegen Steyr und Vilzing. Und scheint bereit zu sein für den anstehenden Punktspielstart in der zweiten Liga, der nächsten Samstag ein Auswärtsspiel beim SV Darmstadt parat hält. Derweil bestreit die DJK Vilzing am kommenden Freitag gegen den ASV Neumarkt ihr zweites Spiel der laufenden Vorbereitung.