Gehört nicht mehr dem Kader des SSV Jahn an: Dustin Forkel. – Foto: Imago Images
Jahn: Satz mit X beim Jahresauftakt – Forkel verabschiedet sich
Ein Doppelschlag leitet die herbe 0:3-Heimniederlage gegen Ingolstadt ein
Das war nichts. Der SSV Jahn ist am Freitagabend mit einer 0:3 (0:2)-Niederlage gegen den FC Ingolstadt 04 ins Fußballjahr 2026 gestartet. Im Spiel nach vorne präsentierten sich die Mannen von Trainer Michael Wimmer zu verkopft und undurchdacht – gegen sicherlich nicht übermächtige Oberbayern. Ein Ingolstädter Doppelschlag Mitte der ersten Halbzeit leitete die Pleite im Donau-Derby ein. Beim 0:2 kam auch noch eine defensive Unzulänglichkeit dazu. Nick Seidel verschätzte sich da an der Strafraumkante. Anstelle eines Befreiungsschlags im Überlebenskampf der 3. Liga herrscht erst einmal Ernüchterung bei den Regensburgern. Abseits des Spiels gab der Jahn Samstag Früh eine Kader-Personalie bekannt.
SSV-Coach Wimmer fand nach dem Spiel klare Worte. Er sprach vor einem „gebrauchten Tag, aus dem wir lernen müssen“. Es gehe „knallhart um den Klassenerhalt, und so müssen wir Fußball spielen“. In der ersten Halbzeit monierte er, dass das „von der Leidenschaft, vom Zweikampfverhalten und vom Engagement her nicht ausreichend“ gewesen sei. Die zwei Gegentore hätte man sich im Grunde selbst geschossen. Eine ordentliche Phase machte Wimmer zwischen Minute 55 und 70 aus. „Aber klar: Mit der Brechstange funktioniert es dann auch nicht.“ Für den Jahn geht es nun mit zwei Auswärtsspielen weiter. Nächsten Samstag in Duisburg, eine Woche drauf in Schweinfurt. Da müssen Kühlwetter, Eichinger & Co. wieder ein anderes Gesicht zeigen.
Derweil hat Dustin Forkel (20) die Oberpfälzer vorzeitig wieder verlassen. Wie der Jahn am Samstag informiert, habe man sich in gemeinsamer Absprache mit dem 1. FC Nürnberg und dem Offensivspieler auf eine Auflösung des ursprünglich bis Saisonende vereinbarten Leihvertrags geeinigt. Forkel kam in der Hinrunde elf Mal zum Einsatz (vier Mal Startelf). In der zweiten Saisonhälfte stürmt er für den Drittliga-Konkurrenten aus Schweinfurt. Zu den Schnüdeln wechselt er ebenfalls auf Leihbasis.
„Nach offenen Gesprächen zwischen Dustin, dem 1. FC Nürnberg und uns hinsichtlich seiner sportlichen Situation sind wir zum gemeinschaftlichen Entschluss gekommen, die Leihe vorzeitig aufzulösen. Konstante Spielzeit ist für seine Weiterentwicklung essentiell, diese konnten wir ihm zuletzt so nicht ermöglichen“, erklärt Regensburgs Sportdirektor Alexander Schmalhofer dazu. Forkel selbst erklärt: „Ich habe mich beim SSV Jahn immer sehr wohl gefühlt und durfte einige Erfahrungen sammeln, die mir in meiner weiteren Karriere helfen werden. Ich möchte jedoch wieder mehr Spielpraxis sammeln, weshalb ich mich neu orientieren werde.“ Zu seinem Wechsel nach Schweinfurt sagt der 20-jährige Coburger: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben mir von Anfang an ein gutes Gefühl gegeben. Ich will mich hier weiterentwickeln, der Mannschaft helfen und mit den Fans viele positive Momente erleben.“