Jahn: Satz mit X beim Jahresauftakt – Forkel verabschiedet sich

Das war nichts. Der SSV Jahn ist am Freitagabend mit einer 0:3 (0:2)-Niederlage gegen den FC Ingolstadt 04 ins Fußballjahr 2026 gestartet. Im Spiel nach vorne präsentierten sich die Mannen von Trainer Michael Wimmer zu verkopft und undurchdacht – gegen sicherlich nicht übermächtige Oberbayern. Ein Ingolstädter Doppelschlag Mitte der ersten Halbzeit leitete die Pleite im Donau-Derby ein. Beim 0:2 kam auch noch eine defensive Unzulänglichkeit dazu. Nick Seidel verschätzte sich da an der Strafraumkante. Anstelle eines Befreiungsschlags im Überlebenskampf der 3. Liga herrscht erst einmal Ernüchterung bei den Regensburgern. Abseits des Spiels gab der Jahn Samstag Früh eine Kader-Personalie bekannt.

SSV-Coach Wimmer fand nach dem Spiel klare Worte. Er sprach vor einem „gebrauchten Tag, aus dem wir lernen müssen“. Es gehe „knallhart um den Klassenerhalt, und so müssen wir Fußball spielen“. In der ersten Halbzeit monierte er, dass das „von der Leidenschaft, vom Zweikampfverhalten und vom Engagement her nicht ausreichend“ gewesen sei. Die zwei Gegentore hätte man sich im Grunde selbst geschossen. Eine ordentliche Phase machte Wimmer zwischen Minute 55 und 70 aus. „Aber klar: Mit der Brechstange funktioniert es dann auch nicht.“ Für den Jahn geht es nun mit zwei Auswärtsspielen weiter. Nächsten Samstag in Duisburg, eine Woche drauf in Schweinfurt. Da müssen Kühlwetter, Eichinger & Co. wieder ein anderes Gesicht zeigen.



