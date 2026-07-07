Jahn rettet Frohnau: „Mein größter Wunsch für das Team" Fünf Spiele, elf Punkte: FSC-Erfolgstrainer verhindert Berlin-Liga Abstieg von far · Heute, 10:42 Uhr · 0 Leser

Olaf Jahn (li) rettet den Frohnauer SC – Foto: Olaf Kapell

Die Lage war hoffnungslos Nach dem 0:7 gegen Altglienicke scheint der Abstieg des Frohnauer SC aus der Berlin-Liga kaum noch zu verhindern. Fünf Spieltage vor Saisonende kehrt Olaf Jahn auf die Trainerbank zurück – und schafft, was viele nicht mehr für möglich halten. Mit drei Siegen und zwei Unentschieden führt er den FSC zum Klassenerhalt. Im FuPa-Interview spricht der langjährige Erfolgstrainer über die Rettungsmission, den Wendepunkt der Saison und seine Zukunft. Für die neue Saison steht Jahn nicht zur Verfügung. Dieser Text wird laufend aktualisiert, ergänzt und erweitert.

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Der Herzensverein ruft – Olaf Jahn sagt zu Als Olaf „Ole“ Jahn den Anruf des Frohnauer SC erhielt, war die Lage ernst. Nach der 0:7-Niederlage gegen Altglienicke stand der FSC am Tabellenende der Berlin-Liga, fünf Spieltage vor Saisonende schien der Abstieg kaum noch abzuwenden.

Für viele war die Mission nahezu aussichtslos. Für Jahn war sie eine Herzensangelegenheit. Der langjährige Erfolgstrainer, der den Verein bereits 2017/18 in die Berlin-Liga geführt hatte, übernahm erneut Verantwortung – wissend, dass nur eine außergewöhnliche Serie den Klassenerhalt noch möglich machen würde.

Was folgte, war eine beeindruckende Aufholjagd. Mit drei Siegen und zwei Unentschieden holte der FSC elf Punkte aus den letzten fünf Spielen. Der 2:1-Erfolg gegen Hohen Neuendorf am letzten Spieltag machte die Rettung perfekt und bescherte dem Verein ein Happy End, das wenige Wochen zuvor kaum jemand für möglich gehalten hätte.

Frohnauer SC jubelt – Foto: Olaf Kapell

FuPa-Interview mit Olaf Jahn FuPa: Als Sie die Mannschaft fünf Spieltage vor Saisonende übernommen haben, stand sie nach dem 0:7 gegen Altglienicke auf dem letzten Tabellenplatz. Was war Ihr erster Gedanke, als die Anfrage vom FSC kam? Olaf Jahn: Die Ausgangssituation war natürlich schwierig. Da der Frohnauer SC mein Herzensverein ist, war jedoch klar, dass alle Möglichkeiten genutzt werden sollten. Schwierige Situationen stellen auch eine Herausforderung dar und können somit auch ihren Reiz haben. FuPa: Viele hielten den Klassenerhalt zu diesem Zeitpunkt für unrealistisch. Warum waren Sie dennoch überzeugt, dass es funktionieren kann? Olaf Jahn: Natürlich war zu diesem Zeitpunkt klar, dass wir fünf Endspiele vor uns haben und wir uns vermutlich keine Niederlage leisten können. Jedoch empfand ich jedes einzelne Spiel nicht als unlösbar. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt die Hoffnung, dass bis zum letzten Spieltag noch vier Mannschaften um den Klassenerhalt kämpfen werden. Alt-Glienicke befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht darunter. FuPa: Was war in den ersten Tagen Ihre wichtigste Botschaft an die Mannschaft? Ging es zunächst mehr um die taktische Ausrichtung oder darum, den Glauben an die eigene Stärke zurückzubringen?

Leistungsträger Mike Ryberg in Aktion – Foto: Mehmet Dedeoglu Dedepress