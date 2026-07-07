Die Lage war hoffnungslos
Nach dem 0:7 gegen Altglienicke scheint der Abstieg des Frohnauer SC aus der Berlin-Liga kaum noch zu verhindern. Fünf Spieltage vor Saisonende kehrt Olaf Jahn auf die Trainerbank zurück – und schafft, was viele nicht mehr für möglich halten. Mit drei Siegen und zwei Unentschieden führt er den FSC zum Klassenerhalt. Im FuPa-Interview spricht der langjährige Erfolgstrainer über die Rettungsmission, den Wendepunkt der Saison und seine Zukunft. Für die neue Saison steht Jahn nicht zur Verfügung.
Der Herzensverein ruft – Olaf Jahn sagt zu
Als Olaf „Ole“ Jahn den Anruf des Frohnauer SC erhielt, war die Lage ernst. Nach der 0:7-Niederlage gegen Altglienicke stand der FSC am Tabellenende der Berlin-Liga, fünf Spieltage vor Saisonende schien der Abstieg kaum noch abzuwenden.
Für viele war die Mission nahezu aussichtslos. Für Jahn war sie eine Herzensangelegenheit.
Der langjährige Erfolgstrainer, der den Verein bereits 2017/18 in die Berlin-Liga geführt hatte, übernahm erneut Verantwortung – wissend, dass nur eine außergewöhnliche Serie den Klassenerhalt noch möglich machen würde.
Was folgte, war eine beeindruckende Aufholjagd. Mit drei Siegen und zwei Unentschieden holte der FSC elf Punkte aus den letzten fünf Spielen. Der 2:1-Erfolg gegen Hohen Neuendorf am letzten Spieltag machte die Rettung perfekt und bescherte dem Verein ein Happy End, das wenige Wochen zuvor kaum jemand für möglich gehalten hätte.
FuPa-Interview mit Olaf Jahn
FuPa: Als Sie die Mannschaft fünf Spieltage vor Saisonende übernommen haben, stand sie nach dem 0:7 gegen Altglienicke auf dem letzten Tabellenplatz. Was war Ihr erster Gedanke, als die Anfrage vom FSC kam?
Olaf Jahn: Die Ausgangssituation war natürlich schwierig. Da der Frohnauer SC mein Herzensverein ist, war jedoch klar, dass alle Möglichkeiten genutzt werden sollten. Schwierige Situationen stellen auch eine Herausforderung dar und können somit auch ihren Reiz haben.
FuPa: Viele hielten den Klassenerhalt zu diesem Zeitpunkt für unrealistisch. Warum waren Sie dennoch überzeugt, dass es funktionieren kann?
Olaf Jahn: Natürlich war zu diesem Zeitpunkt klar, dass wir fünf Endspiele vor uns haben und wir uns vermutlich keine Niederlage leisten können. Jedoch empfand ich jedes einzelne Spiel nicht als unlösbar. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt die Hoffnung, dass bis zum letzten Spieltag noch vier Mannschaften um den Klassenerhalt kämpfen werden. Alt-Glienicke befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht darunter.
FuPa: Was war in den ersten Tagen Ihre wichtigste Botschaft an die Mannschaft? Ging es zunächst mehr um die taktische Ausrichtung oder darum, den Glauben an die eigene Stärke zurückzubringen?
Olaf Jahn: Bis zum ersten Spiel bei SpaKi hatten wir drei Trainingseinheiten. Natürlich ging es in den ersten Tagen darum, den Glauben an die eigenen Stärken in Erinnerung zu rufen. Inhaltlich war es wichtig, jedem Mannschaftsteil klare Vorgaben zu geben, an die sich jeder orientieren kann.
FuPa: Gab es einen Moment, in dem Sie gespürt haben: „Jetzt kann es tatsächlich klappen“?
Olaf Jahn: Natürlich nach dem Auswärtssieg in Spandau. Nach zwölf Spielen ohne Sieg mit einem 4:0 als Sieger vom Platz zu gehen, war unglaublich wichtig. An diesem Tag lief das Spiel perfekt für uns. Wir haben die Tore immer zum richtigen Zeitpunkt gemacht.
FuPa: Elf Punkte aus den letzten fünf Spielen – was war aus Ihrer Sicht der entscheidende Schlüssel für diese außergewöhnliche Aufholjagd?
Olaf Jahn: Die Mannschaft hat den Glauben und die Überzeugung an ihre Möglichkeiten zurückgewonnen. Die damalige Tabellensituation hat nicht den eigentlichen Leistungsstand wiedergegeben. Jedoch gehört zum Fußball in der Berlin-Liga auch maximale Intensität in Training und Spiel. Dies musste ein wenig in Erinnerung gerufen werden. Schwierig war in der Nachbetrachtung das Unentschieden im zweiten Spiel gegen Türkspor. Eigentlich sollte man in dieser Situation gegen eine Mannschaft aus dem gesicherten Mittelfeld keine Punkte liegen lassen.
FuPa: Der 2:1-Sieg gegen Hohen Neuendorf am letzten Spieltag war der Höhepunkt dieser Rettungsmission. Wie haben Sie die letzten Minuten und den Schlusspfiff erlebt?
Olaf Jahn: Nach unserem Führungstreffer waren wir das erste Mal in der Situation, etwas verlieren zu können. Als das Endergebnis von Alt-Glienicke bekannt wurde, waren bei uns noch etwa zehn Minuten zu spielen. Es waren sehr, sehr lange zehn Minuten. Die Mannschaft wirkte zu diesem Zeitpunkt jedoch derart entschlossen und ließ eigentlich keine Gefahr mehr aufkommen.
Nach dem Schlusspfiff war die Erleichterung riesengroß. Abstiegskampf ist mit der Möglichkeit aufzusteigen nicht vergleichbar. Die Freude war genauso groß wie bei den früheren Aufstiegen. Jedoch war das Gefühl der Erleichterung einfach wesentlich größer.
FuPa: Sie haben den Frohnauer SC bereits 2017/18 in die Berlin-Liga geführt und den Verein nun erneut vor dem Abstieg bewahrt. Welchen Stellenwert hat der Frohnauer SC für Sie persönlich?
Olaf Jahn: Ich bin seit der Saison 2008 Mitglied beim FSC. Ich durfte dort drei Aufstiege mit der Herrenmannschaft feiern. In dieser langen Zeit gab und gibt es Personen, ohne deren Einsatz der Verein vermutlich kaum noch wahrnehmbar wäre. Der aktuelle Vorstand und die Jugendleitung leisten Großartiges. Wobei insbesondere Andreas Weiner seit Jahren Unglaubliches für den FSC leistet. Er ist die Ikone des Vereins.
FuPa: Sie haben angekündigt, künftig mehr Zeit mit Ihren beiden Söhnen verbringen und sie auf ihrem fußballerischen Weg begleiten zu wollen. Gibt es ein Ausbildungsproblem im deutschen Fußball, weil Funino zu spät kam?
Olaf Jahn: Ich habe meine beiden Söhne beim FSC trainiert. Zur neuen Saison werde ich jedoch nur noch einmal das Training meines Jüngeren begleiten.
Über den aktuellen Stand des deutschen Fußballs könnte man vermutlich einen Podcast machen. Der größte Sportverband der Welt hat etwa 2,3 Millionen aktive Mitglieder. Kroatien hat etwa vier Millionen Einwohner. Allein wegen dieser Zahlen ergeben sich viele Fragen.
FuPa: Können Sie sich vorstellen, irgendwann wieder als Trainer einer Herrenmannschaft an die Seitenlinie zurückzukehren, oder möchten Sie dieses Kapitel zunächst bewusst schließen?
Olaf Jahn: Der Fußball begleitet mich mein ganzes Leben. Eine reizvolle Aufgabe im Herren- oder Jugendbereich kann ich mir durchaus vorstellen.
FuPa: Welche Tipps geben Sie dem Frohnauer SC für die kommende Saison?
Olaf Jahn: Mehr Mannschaftsabende!!!