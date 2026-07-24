Jahn reist erneut nach Niederbayern – Weiden & Lam vs. Viertligist Regensburger Drittligist ist genau wie Vilzing in der 2. Runde des BFV-Pokals bei einem niederbayerischen Landesligisten gefordert von Florian Würthele · Heute, 12:55 Uhr · 0 Leser

Für Max Meyer (Mitte) und die DJK Vilzing geht die Pokalreise mit einem Gastspiel in Dingolfing weiter. – Foto: Florian Würthele

Die Kugeln sind gezogen! Am Freitagmittag ging die Auslosung der 2. Hauptrunde des Bayerischen Toto-Pokals über die Bühne. Aus der Oberpfalz sind noch vier Mannschaften am Wettbewerb beteiligt. 32 Teams sind es ingesamt.



Für den Drittligisten SSV Jahn Regensburg geht die (Pokal-)Reise abermals nach Niederbayern. Gleiches gilt für die DJK Vilzing. Beide müssen gegen einen Landesligisten ran. Derweil haben die SpVgg SV Weiden und die SpVgg Lam jeweils einen Vertreter aus der Regionalliga Bayern zu Gast.

Der SSV Jahn geriet in der ersten Pokalrunde erwartungsgemäß nicht ins Stolpern. Im Bayerischen Wald feierten Hermes, Stolze & Co. einen lockeren 11:0-Kantersieg beim Kreisliga-Aufsteiger SG Breitenberg/Sonnen. In Runde 2 dürfte der Drittligist schon mehr gefordert werden. Erneut geht's nach Niederbayern. Gegner ist der TSV Seebach aus der Landesliga Mitte. Dieser schaltete in der ersten Runde den Bayernligisten Fortuna Regensburg aus. Die Partie wird um eine Woche nach hinten geschoben und voraussichtlich am Mittwoch, 12. August, ausgetragen.



Mit einem niederbayerischen Sechstligisten bekommt es auch die DJK Vilzing zu tun. Der Regionalligist, der letztes Wochenende den SV Wenzenbach mit 6:0 von der Klinge springen ließ, ist beim FC Dingolfing gefordert. Sicherlich keine Aufgabe, die für die Truppe von Thorsten Kirschbaum mal locker im Vorbeigehen zu lösen ist.





Ein spektakuläres Pokal-Comeback lieferte zuletzt die SpVgg Lam ab. Auswärts beim TSV Bobingen bog der Landesligist einen 0:4-Rückstand noch in einen 5:4-Sieg um. Als Lohn dürfen sich die Osserbuam nun auf ein Heimspiel gegen einen Regionalligisten freuen. Am Fuße des Ossers gastiert der VfB Eichstätt. Die Altmühlstädter schlossen die Vorsaison als starker Siebter ab.



Bayernligist SpVgg SV Weiden gewann 2009 schon einmal den BFV-Pokal. Der Weg zu einer möglichen Wiederholung ist freilich noch ein weiter. Vor Wochenfrist schaltete die Riester-Crew die DJK Ammerthal glücklich mit 3:2 aus. In der Runde der letzten 32 empfangen die Nordoberpfälzer nun die SpVgg Ansbach. Die Mittelfranken sind mittlerweile eine etablierte Kraft in der Regionalliga Bayern und reisen als Favorit nach Weiden. Regeltermin für die 2. Pokalrunde ist Dienstag, der 4. August (Anstoß 18.30 Uhr). Die genauen Anstoßzeiten werden noch mit den Vereinen abgestimmt.



