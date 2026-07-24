Jahn reist erneut nach Niederbayern – Weiden & Lam vs. Regionalligist

Die Kugel sind gezogen! Am Freitagmittag ging die Auslosung der 2. Hauptrunde des Bayerischen Toto-Pokals über die Bühne. Aus der Oberpfalz sind noch vier Mannschaften am Wettbewerb beteiligt.
Für den Drittligisten SSV Jahn Regensburg geht die (Pokal-)Reise abermals nach Niederbayern. Gleiches gilt für die DJK Vilzing. Beide müssen gegen einen Landesligisten ran. Derweil haben die SpVgg SV Weiden und die SpVgg Lam jeweils einen Vertreter aus der Regionalliga Bayern zu Gast.
Der SSV Jahn geriet in der ersten Pokalrunde erwartungsgemäß nicht ins Stolpern. Im Bayerischen Wald feierten Hermes, Stolze & Co. einen lockeren 11:0-Kantersieg beim Kreisliga-Aufsteiger SG Breitenberg/Sonnen. In Runde 2 dürfte der Drittligist mehr gefordert werden. Erneut geht's nach Niederbayern. Gegner ist der TSV Seebach aus der Landesliga Mitte. Die Partie wird um eine Woche nach hinten geschoben auf Dienstag, den 11. August.
Mit einem niederbayerischen Sechstligisten bekommt es auch die DJK Vilzing zu tun. Der Regionalligist, der letztes Wochenende den SV Wenzenbach mit 6:0 von der Klinge springen ließ, ist beim FC Dingolfing gefordert. Sicherlich keine Aufgabe, die für die Kirschbaum-Truppe locker im Vorbeigehen zu lösen ist.
Kreissieger-Pics
FC Wendelstein – TSV 1860 München
Gruppe Nordwest
SV Viktoria Aschaffenburg – TSV Aubstadt
TSV Abtswind – FC Würzburger Kickers
TSV Großbardorf – 1. FC Schweinfurt 05
Gruppe Nordost
TSV Kornburg – SpVgg Bayreuth
SpVgg SV Weiden – SpVgg Ansbach
1. FC Lichtenfels – TSV Neudrossenfeld
Gruppe Mitte
FC Dingolfing – DJK Vilzing
SpVgg Lam – VfB Eichstätt
TSV Seebach – SSV Jahn Regensburg
Gruppe Südwest
SV Aubing – TSV Landsberg
TSV Schwaben Augsburg – FV Illertissen
FC Memmingen – FC Ingolstadt 04
Gruppe Südost
TSV 1860 Rosenheim – SV Wacker Burghausen
TSV 1880 Wasserburg – TSV Buchbach
SV Heimstetten – SpVgg Unterhaching