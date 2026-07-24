Jahn reist erneut nach Niederbayern – Weiden & Lam vs. Regionalligist Regensburger Drittligist und Vilzing sind in der 2. Runde des BFV-Pokals bei einem niederbayerischen Landesligisten gefordert von Florian Würthele · Heute, 12:55 Uhr · 0 Leser

Für Max Meyer (Mitte) und die DJK Vilzing geht die Pokalreise mit einem Gastspiel in Dingolfing weiter. – Foto: Florian Würthele

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Die Kugel sind gezogen! Am Freitagmittag ging die Auslosung der 2. Hauptrunde des Bayerischen Toto-Pokals über die Bühne. Aus der Oberpfalz sind noch vier Mannschaften am Wettbewerb beteiligt.



Für den Drittligisten SSV Jahn Regensburg geht die (Pokal-)Reise abermals nach Niederbayern. Gleiches gilt für die DJK Vilzing. Beide müssen gegen einen Landesligisten ran. Derweil haben die SpVgg SV Weiden und die SpVgg Lam jeweils einen Vertreter aus der Regionalliga Bayern zu Gast.

Der SSV Jahn geriet in der ersten Pokalrunde erwartungsgemäß nicht ins Stolpern. Im Bayerischen Wald feierten Hermes, Stolze & Co. einen lockeren 11:0-Kantersieg beim Kreisliga-Aufsteiger SG Breitenberg/Sonnen. In Runde 2 dürfte der Drittligist mehr gefordert werden. Erneut geht's nach Niederbayern. Gegner ist der TSV Seebach aus der Landesliga Mitte. Die Partie wird um eine Woche nach hinten geschoben auf Dienstag, den 11. August.



Mit einem niederbayerischen Sechstligisten bekommt es auch die DJK Vilzing zu tun. Der Regionalligist, der letztes Wochenende den SV Wenzenbach mit 6:0 von der Klinge springen ließ, ist beim FC Dingolfing gefordert. Sicherlich keine Aufgabe, die für die Kirschbaum-Truppe locker im Vorbeigehen zu lösen ist.





Ein spektakuläres Comeback lieferte die SpVgg Lam zum Pokalauftakt ab. Zu Gast beim TSV Bobingen bog der Landesligist einen 0:4-Rückstand noch in einen 5:4-Sieg um. Als Lohn dürfen sich die Osserbuam nun auf ein Heimspiel gegen einen Regionalligisten freuen. Am Fuße des Ossers gastiert der VfB Eichstätt. Die Altmühlstädter schlossen die Vorsaison als starker Siebter ab.



Bayernligist SpVgg SV Weiden gewann 2009 schon einmal den BFV-Pokal. Der Weg zu einer Wiederholung ist freilich noch ein weiter. Zuletzt schaltete die Riester-Crew die DJK Ammerthal glücklich mit 3:2 aus. In der Runde der letzten 32 empfangen die Nordoberpfälzer die SpVgg Ansbach. Die Mittelfranken sind mittlerweile eine etablierte Kraft in der Regionalliga Bayern und reisen als Favorit nach Weiden. Regeltermin für die 2. Pokalrunde ist Dienstag, der 4. August (Anstoß 18 Uhr).