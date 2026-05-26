Jahn Regensburg präsentiert den dritten Sommerneuzugang

Erik Majetschak (links) spielt künftig mit und nicht mehr gegen Adrian Fein vom SSV Jahn. – Foto: Imago/Picture Point

Bei Erzgebirge Aue kam der 26-Jährige in der abgelaufenen Saison 2025/26 in 33 Spielen zum Einsatz. Jahn-Sportdirektor Alexander Schmalhofer sagt in einer entsprechenden Pressemitteilung über den Neuzugang: „Erik bringt eine Menge Erfahrung mit und hat seine Qualitäten in den vergangenen Jahren bereits unter Beweis gestellt. Er ist ein technisch sehr sauberer Spieler, verfügt über ein ausgeprägtes Spielverständnis und zeichnet sich zudem durch seine Zweikampf- und Kopfballstärke aus. Wir freuen uns, dass wir ihn von einer gemeinsamen Zukunft beim SSV Jahn überzeugen konnten.“



Der gelernte Sechser begann seine fußballerische Karriere beim Bornaer SV, bevor er in den Nachwuchs des 1. FC Lokomotive Leipzig und später von RB Leipzig ging. In der Nachwuchsakademie des Bundesligisten genoss er acht Jahre lang seine Ausbildung. Für die Leipziger feierte Majetschak 2018 in der Europa League gegen Celtic Glasgow sein Profidebüt. Ein Jahr später schloss sich der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler und Kapitän der U17-Nationalmannschaft dem FC Erzgebirge Aue an und entwickelte sich dort zum Führungsspieler. Bei den Sachsen kam er auf 146 Einsätze, davon 19 in der 2. Bundesliga und 112 in der 3. Liga.



