Jahn Regensburg gegen TSV 1860 LIVE: Liga-Konkurrent fordert Löwen zur Generalprobe

München – Am heutigen Samstag treffen der SSV Jahn Regensburg und der TSV 1860 München in einem hochkarätigen Testspiel aufeinander. Für beide Mannschaften stellt diese Partie die Generalprobe vor dem Start in die neue Saison der 3. Liga dar. Für die Ligakonkurrenten ist es ein echter Gradmesser.

Letzter Test vor dem Ligastart: Lässt Glöckner seine Startelf auflaufen