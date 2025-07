Jahn rasiert „Oldschdod“ - Aubstadt erkämpft sich 1:1 gegen „Kickers“

Dejan Galjen (7.) und Davis Asante (10.) brachten die Oberpfälzer bereits in der Anfangsphase der Partie mit 2:0 in Führung. Per Abstauber setzte Phil Beckhoff wenig später noch einen drauf und erhöhte auf 3:0 (21.). Nach dem sehr munteren Auftakt der Regensburger ging der Spielfluss etwas verloren und beide Teams verabschiedeten sich ohne weiteres Tor in die Kabinen. Mit gleich acht Wechseln startete der Jahn in den zweiten Durchgang und machte da weiter, wo er gestartet hat: Mit feinstem Offensivspiel. Erneut per Doppelschlag trafen dann Fabian Ziegler (57.) und Dejan Galjen (60.) zum zwischenzeitlichen 5:0 für die Regensburger. SSV-Probespieler Frederic Annou durfte sich ebenfalls noch beweisen und besorge nach einer Ecke das 6:0 (64.). Nach starker Arbeit gegen den Ball setzte Jakob Seibold mit seinem Tor zum 7:0 in der 76. Spielminute den Schlussstrich in einer sehr einseitigen und starken Vorstellung des SSV Jahn Regensburg.