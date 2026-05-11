Jahn präsentiert ersten Neuzugang – Andi Geipl sagt Servus Ex-Schalker Nassim Boujellab wechselt vom TSV Havelse in die Domstadt +++ Identifikationsfigur Geipl schließt sich dem Chemnitzer FC an von Florian Würthele · Heute, 10:20 Uhr · 0 Leser

Streift sich künftig das Trikot des SSV Jahn Regensburg über: Nassim Boujellab. – Foto: Gschlößl/SSV Jahn

Die Planungen für die kommende Drittliga-Saison laufen beim SSV Jahn seit längerer Zeit auf Hochtouren. Die Verantwortlichen arbeiten weiter fleißig am Kader. Mit Nassim Boujellab kann nun der erste externe Neuzugang präsentiert werden. Der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler kommt vom Drittliga-Absteiger TSV Havelse und bringt Bundesliga-Erfahrung aus seiner Zeit bei Schalke 04 mit. Beim Jahn unterschrieb der dreimalige marokkanische Nationalspieler einen Zweijahresvertrag bis 2028.



Später am Montag gaben die Oberpfälzer eine weitere Personalie bekannt. Andreas Geipl verlässt den Verein nach insgesamt neun Jahren zum Saisonende. Der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert. Der 34-Jährige sucht noch einmal eine neue sportliche Herausforderung und schließt sich dem Regionalligisten Chemnitzer FC an.

Regensburgs Sportdirektor Alexander Schmalhofer sagt in einer entsprechenden Pressemitteilung zur Verpflichtung: „Mit Nassim gewinnen wir einen spielintelligenten, kreativen und technisch versierten offensiven Mittelfeldspieler, der zudem auch fleißig gegen den Ball arbeitet. Er hat in seiner Karriere bereits wertvolle Erfahrungen gesammelt und besonders in dieser Saison mit starken Leistungen auf sich aufmerksam gemacht. Umso mehr freut es uns, dass wir Nassim für uns gewinnen konnten und er seine Qualitäten künftig bei uns in Regensburg einbringen wird.“



Nassim Boujellab bringt Erfahrung aus der Bundesliga (30 Spiele) und dem internationalen Geschäft mit zum SSV Jahn. Seine Wurzeln hat der gebürtige Hagener beim ASSV Letmathe, ehe er in der Talentschmiede des FC Schalke 04 zum Profi reifte. Dort bewies er sich in 30 Erstliga-Partien. Über Stationen beim FC Ingolstadt und dem finnischen Rekordmeister HJK Helsinki – mit dem er 2022 den Titel holte und in der Europa League auflief – führte sein Weg 2023/24 zu Arminia Bielefeld, wo er eine erfolgreiche Zeit mit dem Aufstieg in die 2. Bundesliga und dem Einzug ins DFB-Pokalfinale krönte. Zuletzt lief der dreimalige marokkanische Nationalspieler für den TSV Havelse auf. Auch wenn er den Abstieg seiner Mannschaft letztlich nicht verhindern konnte, wusste der Mittelfeldakteur dort mit einer starken persönlichen Bilanz von sieben Treffern und fünf Vorlagen in 31 Einsätzen auf sich aufmerksam zu machen.





Nun brennt er darauf, seine Erfahrung und Leistungsbereitschaft im Trikot des SSV Jahn auf den Platz zu bringen: „Ich freue mich sehr, hier in Regensburg unterschrieben zu haben und freue mich sehr auf die neue Saison. Ich möchte mich in die Mannschaft einbringen und ihr mit meinen Qualitäten und Erfahrungen weiterhelfen. Persönlich will ich mein volles Potenzial ausschöpfen und die nächsten Schritte gehen“, sagt Nassim Boujellab zu seinem Wechsel nach Regensburg.





Mit Andi Geipl verlässt eine prägende Figur der jüngeren Vergangenheit den SSV Jahn. – Foto: Imago/Eibner











Zum Abschied von Andreas Geipl sagt Sportdirektor Alexander Schmalhofer folgendes: „Im Rahmen der Kaderplanung haben wir uns intensiv über die Zukunft von Andi Geipl Gedanken gemacht. Wir haben ihm dabei eine Perspektive aufgezeigt, seine enorme Erfahrung nach der aktiven Zeit beim SSV Jahn einzubringen. Andi brennt jedoch noch dafür, seine Karriere auf dem Rasen fortzuführen. Das respektieren wir vollumfänglich und wünschen ihm für seinen Wechsel nach Chemnitz nur das Beste“, erklärt Schmalhofer und fügt hinzu: „Andi hat den SSV Jahn als Identifikationsfigur über all die Jahre mit seinem unbändigen Einsatzwillen und seiner Teamplayer-Mentalität mitgeprägt. Gerade zu Beginn seiner zweiten Jahn Zeit direkt nach dem Abstieg 2023 hat er als Kapitän dafür gesorgt, dass die Mannschaft in der 3. Liga schnell zusammenwuchs und 2024 die Rückkehr in die 2. Bundesliga feiern konnte. Trotz geringer Einsatzzeiten in der aktuellen Saison hat er sich stets voll in unser Team eingebracht und damit weiterhin einen wertvollen Beitrag für unser Kollektiv geleistet. Er wird in Regensburg immer ein gern gesehener Gast sein.“



Andreas Geipl kam 2014 zum SSV Jahn, prägte erfolgreich die Zweitliga-Jahre und blieb bis 2020. Anschließend spielte er drei Jahre für den FC Heidenheim. 2023 kehrte der Mittelfeldspieler zurück. Insgesamt kommt Geipl auf 237 Pflichtspiele für den SSV Jahn. „Natürlich fällt es mir nicht leicht, den SSV Jahn zu verlassen. Der Verein wird immer einen großen Platz in meinem Herzen haben. Was ich hier in all den Jahren erleben durfte, war einfach einzigartig und möchte ich nicht missen. Ich möchte meiner Mannschaft, dem Trainerteam, dem gesamten Verein, den Mitarbeitern und den Fans 'Danke' für die überragende Zeit sagen“, sagt Andi Geipl und ergänzt: „Zugleich möchte ich nun noch einmal eine neue sportliche Herausforderung suchen und freue mich deswegen, dass meine Karriere in Chemnitz ihre Fortsetzung findet.“