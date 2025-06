Jahn-Partnertag: Highlight für Herrngiersdorf

Es ist zweifellos ein Höhepunkt in der 78-jährigen Vereinsgeschichte des TSV Herrngiersdorf. Bereits zum vierten Mal bestreitet der SSV Jahn am “Tag der Jahn Partnervereine” seine ersten Testspiele gegen Partnerklubs aus der Region. Am Sonntag reist die Truppe von Neu-Trainer Michael Wimmer zum A-Klassisten, der im Rahmen der Netzwerkveranstaltung der Jahn Partnervereine als Ausrichter gezogen wurde. Weitere teilnehmende Vereine sind der SV Niederleierndorf und der FC Künzing, die das Eröffnungsspiel um 11 Uhr (Einlass: 10 Uhr) bestreiten.