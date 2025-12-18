Jahn: Niederbayer Jakob Seibold erhält Profivertrag

Der neue Jahn-Sportdirektor Alexander Schmalhofer sagt in einer entsprechenden Pressemitteilung vom Donnerstag: „Wir freuen uns, mit Jakob Seibold einen weiteren Spieler aus der Jahnschmiede mit einem Profivertrag auszustatten. Er hat sich bereits vor meiner Zeit immer wieder empfohlen und auf sich aufmerksam gemacht. Jakob ist sehr dynamisch, spielintelligent, hat einen sehr guten linken Fuß und wir möchten Jakob nun sukzessiv über den Trainingsbetrieb bei den Profis an die höheren Anforderungen heranführen.“



Seibold wechselte als 14-Jähriger 2020 zur U15 nach Regensburg in die Jahnschmiede. In der laufenden Saison 2025/26 kam er in der U21 des SSV Jahn in der Bayernliga Nord auf 20 Einsätze. Dabei sammelte der zentrale Mittelfeldspieler bereits 15 Scorerpunkte (6 Tore, 9 Vorlagen). In der Sommervorbereitung reiste der 19-Jährige mit ins Trainingslager der Profis und stand zuletzt am 18. Spieltag gegen Waldhof Mannheim im Kader. Zum Profi-Debüt reichte es für Seibold bis dato noch nicht. Das dürfte sich wohl bald ändern. Die Unterzeichnung eines Profivertrags ist jedenfalls ein klarer Fingerzeig.



Zu seinem ersten Profivertrag sagt Jakob Seibold selbst: „Es ist ein sehr schönes Gefühl, nach den Jahren harter Arbeit hier beim SSV Jahn meinen ersten Profivertrag unterschrieben zu haben. Auf diesen Moment fiebert man hin. Die Jahnschmiede war für meine menschliche und sportliche Entwicklung stets die beste Adresse. Jetzt möchte ich erst über die Trainingseinheiten richtig in den Profikader finden und mit Trainingsleistungen und Geduld mir Einsätze und Kaderplätze verdienen.“