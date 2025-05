Jahn klärt Trainerfrage: Dingolfinger Michael Wimmer macht‘s

Die Katze ist aus dem Sack: Der SSV Jahn Regensburg hat den Posten des Cheftrainers mit Michael Wimmer besetzt. Der 44-jährige Fußball-Lehrer übernimmt zur neuen Saison 2025/26 das Traineramt und hat in der Domstadt einen Vertrag bis Juni 2027 unterschrieben. Zuletzt war der aus dem niederbayerischen Dingolfing stammende Wimmer beim schottischen Erstligisten Motherwell FC tätig. Am kommenden Montagvormittag wird er in Form einer Presskonferenz offiziell vorgestellt.

Regensburgs Sport-Geschäftsführer Achim Beierlorzer lässt sich in einer Pressemitteilung wie folgt zitieren: „Michael Wimmer hat bei uns einen sehr guten Eindruck hinterlassen und schnell gezeigt, dass er mit seinen Vorstellungen, Ideen sowie seiner Energie und Persönlichkeit zu unserer Erwartungshaltung und unseren Anforderungen an den neuen Jahn Chef-Trainer passt. Seine Teams wollen mutig und mit hoher Intensität agieren und zielstrebigen Fußball zeigen. Seine Herangehensweise stellt den Menschen und die Mannschaft in den Mittelpunkt, weshalb er auch für die Weiterentwicklung junger Spieler steht. Als gebürtiger Niederbayer kennt er den SSV Jahn gut und identifiziert sich mit den Werten und der Spielidee. Er kann und wird unserem Verein viel geben können. Ich möchte mich zudem bei den Verantwortlichen des Motherwell FC für die konstruktive Herangehensweise bedanken, die es möglich macht, dass Michael Wimmer das Traineramt in Regensburg übernehmen kann.“



Michael Wimmer selbst sagt zur neuen Herausforderung: „Ich habe in den Gesprächen schnell gemerkt, dass sich der SSV Jahn klare Gedanken zum Anforderungsprofil gemacht hat. Der konstruktive Austausch hat gezeigt, dass sich unsere Vorstellungen decken und ich mich mit der Herausforderung hier in Regensburg vollends identifizieren kann. Zudem bestärkten familiäre Gründe meine Entscheidung zurück nach Deutschland zu kommen. Ich erwarte von meinen Mannschaften mit und gegen den Ball hohen Einsatz, Mut, Intensität und Überzeugung. Ich bin ein emotionaler und ehrgeiziger Mensch und will das auch von meinen Spielern sehen. Die Vorfreude ist groß, mit der Mannschaft zu arbeiten, zusammenzuwachsen und sich hier beim SSV Jahn etwas aufzubauen. Ich war in den vergangenen Jahren schon das ein oder andere Mal im Jahnstadion Regensburg zu Besuch. Mich haben dort die Atmosphäre und die Wucht begeistert, die Fans und Mannschaft zusammen erzeugt haben. Darauf freue ich mich.“



Der niederbayerische Fußball-Lehrer sammelte seine ersten Erfahrungen im Nachwuchs des 1. FC Nürnberg, wo er zwischen 2010 und 2018 diverse Jungendmannschaften trainierte und Talente ausbildete. Als Assistenztrainer beim FC Augsburg schnupperte er 2018/19 erstmals Bundesliga-Luft. Später arbeitete er über drei Jahre lang als Co-Trainer von Pellegrino Matarazzo sowie zuvor einem halben Jahr als Assistent von Tim Walter beim VfB Stuttgart. Im Herbst 2022 verantwortete er dort als Interimstrainer selbst die Geschicke, ehe es ihn 2023 zum österreichischen Traditionsklub Austria Wien führte. Nach seiner Amtszeit ging seine Reise nach Schottland. Beim Erstligisten Motherwell FC hatte er bis zuletzt das Amt des Cheftrainers inne.